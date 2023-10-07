07 октября 2023
06 октября 2023

В Челябинске вновь выставили на продажу здание обанкроченной элитной пивоварни. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., трубы, нержавейка, металл, пивоварня ермолаев
Пивоварня была закрытым элитным клубом с 1994 года Фото:

В Челябинске снова выставили на продажу здание бывшей элитной пивоварни «Крист», которая закрылась полтора года назад. Сейчас объект реализуется в два раза дороже стоимости приобретения — за 25 миллионов рублей.

«В продаже помещение + земельный участок по Гагарина,1 напротив ТРК „Алмаз“. Придумать можно все, что угодно», — указано в объявлени на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. Владельцы гарантируют быстрый выход на сделку.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Сумма сделки на торгах составила чуть более 12 миллионов рублей, что позволило полностью погасить задолженность. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.

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В Челябинске снова выставили на продажу здание бывшей элитной пивоварни «Крист», которая закрылась полтора года назад. Сейчас объект реализуется в два раза дороже стоимости приобретения — за 25 миллионов рублей. «В продаже помещение + земельный участок по Гагарина,1 напротив ТРК „Алмаз“. Придумать можно все, что угодно», — указано в объявлени на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. Владельцы гарантируют быстрый выход на сделку. Ранее URA.RU сообщало о том, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Сумма сделки на торгах составила чуть более 12 миллионов рублей, что позволило полностью погасить задолженность. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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