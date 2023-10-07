В Челябинске вновь выставили на продажу здание обанкроченной элитной пивоварни. Скрин

08 октября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Пивоварня была закрытым элитным клубом с 1994 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске снова выставили на продажу здание бывшей элитной пивоварни «Крист», которая закрылась полтора года назад. Сейчас объект реализуется в два раза дороже стоимости приобретения — за 25 миллионов рублей. «В продаже помещение + земельный участок по Гагарина,1 напротив ТРК „Алмаз“. Придумать можно все, что угодно», — указано в объявлени на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. Владельцы гарантируют быстрый выход на сделку. Ранее URA.RU сообщало о том, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Сумма сделки на торгах составила чуть более 12 миллионов рублей, что позволило полностью погасить задолженность. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.

В Челябинске снова выставили на продажу здание бывшей элитной пивоварни «Крист», которая закрылась полтора года назад. Сейчас объект реализуется в два раза дороже стоимости приобретения — за 25 миллионов рублей. «В продаже помещение + земельный участок по Гагарина,1 напротив ТРК „Алмаз“. Придумать можно все, что угодно», — указано в объявлени на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. Владельцы гарантируют быстрый выход на сделку. Ранее URA.RU сообщало о том, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Сумма сделки на торгах составила чуть более 12 миллионов рублей, что позволило полностью погасить задолженность. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.