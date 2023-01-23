Бизнесмены из Санкт-Петербурга купили элитный пивной клуб в Челябинске

24 января 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Аукцион позволил покрыть всю сумму долженности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фирма из Петербурга приобрела разорившийся пивной клуб-ресторан «Крист» в Челябинске, следует из официального оповещения СБИС. Одно из старейших в городе заведений для челябинской элиты продали за долги по банковским кредитам. «Организатор торгов сообщает о результатах проведенных электронных торгов в форме публичного предложения с закрытой формой предложения о цене на ЭТП Межрегиональная Электронная Торговая Система (МЭТС) по продаже имущества ООО «ЧСП «Крист» (адрес местонахождения: 454010, Челябинск, ул. Гагарина, д. 1). Лот №1: Победитель: ООО «ЦАЗИ» (Санкт-Петербург). Цена продажи: 12 млн 215 тыс. рублей», — говорится в официальном уведомлении на сайте СБИС. В первом лоте на торги было выставлено нежилое помещение площадью 496,3 кв. метра с помещением пивного ресторана, складом и земельным участком. Начальная цена была заявлена в размере 9 млн 630 тыс. рублей. Ресторан-пивоварня «Крист» была открыта в 1994 году семьей бизнесмена Андрея Кристелли. Стать клиентом заведения можно было, лишь получив рекомендацию-приглашение уже действующего члена клуба. На первых порах ореол элитарности обеспечивал ресторан достаточным числом состоятельных гостей, но постепенно спектр предложений на рынке расширялся, и посетители стали перебираться в другие заведения. В 2014 году фирма Кристелли получила банковский кредит на 10 млн рублей, но долг был погашен частично. С учетом пени сумма задолженности составила более 12 млн 181 тыс. рублей. Банкиры добились банкротства компании. Точки продаж пива «Крист» прекратили работу в марте, а сам ресторан в апреле 2022 года. Вскоре его выставили на торги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фирма из Петербурга приобрела разорившийся пивной клуб-ресторан «Крист» в Челябинске, следует из официального оповещения СБИС. Одно из старейших в городе заведений для челябинской элиты продали за долги по банковским кредитам. «Организатор торгов сообщает о результатах проведенных электронных торгов в форме публичного предложения с закрытой формой предложения о цене на ЭТП Межрегиональная Электронная Торговая Система (МЭТС) по продаже имущества ООО «ЧСП «Крист» (адрес местонахождения: 454010, Челябинск, ул. Гагарина, д. 1). Лот №1: Победитель: ООО «ЦАЗИ» (Санкт-Петербург). Цена продажи: 12 млн 215 тыс. рублей», — говорится в официальном уведомлении на сайте СБИС. В первом лоте на торги было выставлено нежилое помещение площадью 496,3 кв. метра с помещением пивного ресторана, складом и земельным участком. Начальная цена была заявлена в размере 9 млн 630 тыс. рублей. Ресторан-пивоварня «Крист» была открыта в 1994 году семьей бизнесмена Андрея Кристелли. Стать клиентом заведения можно было, лишь получив рекомендацию-приглашение уже действующего члена клуба. На первых порах ореол элитарности обеспечивал ресторан достаточным числом состоятельных гостей, но постепенно спектр предложений на рынке расширялся, и посетители стали перебираться в другие заведения. В 2014 году фирма Кристелли получила банковский кредит на 10 млн рублей, но долг был погашен частично. С учетом пени сумма задолженности составила более 12 млн 181 тыс. рублей. Банкиры добились банкротства компании. Точки продаж пива «Крист» прекратили работу в марте, а сам ресторан в апреле 2022 года. Вскоре его выставили на торги.