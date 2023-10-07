В Палестине назвали число погибших от израильских атак

Число погибших от израильских атак по территории сектора Газа превысило 200

07 октября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Из-за израильских атак по сектору Газа ранено 1697 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате атак Израиля по территории сектора Газа погибло 232 человека. Об этом сообщил Минздрав Палестины. «Общее число людей, поступивших в больницы сектора Газа в результате израильской агрессии, достигло 232 [человек]», — говорится в данных Минздрава Палестины, опубликованных в telegram-канале. Травмы получили 1 697 человек. Отмечается, что медицинские бригады продолжают работать изо всех сил, чтобы спасти десятки людей в операционных и реанимации. Ранее армия обороны Израиля сообщила о проникновении террористов из сектора Газа в страну. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позднее боевики вошли в приграничные районы страны. В результате столкновений пострадали более 500 израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что конфликт перешел в состояние полномасштабной войны.

В результате атак Израиля по территории сектора Газа погибло 232 человека. Об этом сообщил Минздрав Палестины. «Общее число людей, поступивших в больницы сектора Газа в результате израильской агрессии, достигло 232 [человек]», — говорится в данных Минздрава Палестины, опубликованных в telegram-канале. Травмы получили 1 697 человек. Отмечается, что медицинские бригады продолжают работать изо всех сил, чтобы спасти десятки людей в операционных и реанимации. Ранее армия обороны Израиля сообщила о проникновении террористов из сектора Газа в страну. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позднее боевики вошли в приграничные районы страны. В результате столкновений пострадали более 500 израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что конфликт перешел в состояние полномасштабной войны.