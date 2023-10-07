07 октября 2023

В Палестине назвали число погибших от израильских атак

Число погибших от израильских атак по территории сектора Газа превысило 200
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Из-за израильских атак по сектору Газа ранено 1697 человек Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате атак Израиля по территории сектора Газа погибло 232 человека. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

«Общее число людей, поступивших в больницы сектора Газа в результате израильской агрессии, достигло 232 [человек]», — говорится в данных Минздрава Палестины, опубликованных в telegram-канале. Травмы получили 1 697 человек. Отмечается, что медицинские бригады продолжают работать изо всех сил, чтобы спасти десятки людей в операционных и реанимации.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о проникновении террористов из сектора Газа в страну. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позднее боевики вошли в приграничные районы страны. В результате столкновений пострадали более 500 израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что конфликт перешел в состояние полномасштабной войны.

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В результате атак Израиля по территории сектора Газа погибло 232 человека. Об этом сообщил Минздрав Палестины. «Общее число людей, поступивших в больницы сектора Газа в результате израильской агрессии, достигло 232 [человек]», — говорится в данных Минздрава Палестины, опубликованных в telegram-канале. Травмы получили 1 697 человек. Отмечается, что медицинские бригады продолжают работать изо всех сил, чтобы спасти десятки людей в операционных и реанимации. Ранее армия обороны Израиля сообщила о проникновении террористов из сектора Газа в страну. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позднее боевики вошли в приграничные районы страны. В результате столкновений пострадали более 500 израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что конфликт перешел в состояние полномасштабной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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