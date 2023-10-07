В Прикамье число вакансий превысило количество безработных в пять раз

08 октября 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

В Пермском крае резко снижается уровень безработицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае работодатели предлагают в пять раз больше вакансий, чем имеется безработных на рынке труда. Низкие показатели безработицы сохранятся на долгий период. Об этом заявил министр соцразвития региона Павел Фокин. «На сегодняшний день со стороны работодателей огромное предложение. Например, на портале „Работа в России“ размещено более 31 тысяч вакансий, а в крае зарегистрировано чуть более 6 тысяч безработных», — передает «РБК-Пермь» слова Фокина. По данным чиновника, в Прикамье имеется более семи тысяч свободных рабочих мест на промышленных предприятиях. Фокин добавил, что свыше двух тысяч вакансий ждут соискателей в бюджетной сфере, соцзащите, культуре и образовании. Ранее уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в Пермском крае составил 3,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. По показателям регион находится рядом с Калининградской областью и Республикой Мордовия.

В Пермском крае работодатели предлагают в пять раз больше вакансий, чем имеется безработных на рынке труда. Низкие показатели безработицы сохранятся на долгий период. Об этом заявил министр соцразвития региона Павел Фокин. «На сегодняшний день со стороны работодателей огромное предложение. Например, на портале „Работа в России“ размещено более 31 тысяч вакансий, а в крае зарегистрировано чуть более 6 тысяч безработных», — передает «РБК-Пермь» слова Фокина. По данным чиновника, в Прикамье имеется более семи тысяч свободных рабочих мест на промышленных предприятиях. Фокин добавил, что свыше двух тысяч вакансий ждут соискателей в бюджетной сфере, соцзащите, культуре и образовании. Ранее уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в Пермском крае составил 3,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. По показателям регион находится рядом с Калининградской областью и Республикой Мордовия.