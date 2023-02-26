26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Пермском крае за год стало меньше безработных

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ПГНИУ экономический конгресс. Пермь, университет, вуз, учеба, пгниу, it, студенты, гаджет, работа за компьютером
В среднем пермяки ищут работу в течение 9 месяцев Фото:

Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в Пермском крае составил 3,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Информация представлена в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости.

«Пермь. Место — 31, уровень безработицы — 3,2%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 8,7 месяцев», — указано в опубликованном рейтинге. По показателям регион находится рядом с Калининградской областью и Республикой Мордовия.

В целом уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года на 0,6% оказался ниже, чем годом ранее. На данный момент в стране меньше трех миллионов безработных. Больше всего рынке труда «ожил» в Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийского автономных округах. Сложнее всего найти работу в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.

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Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в Пермском крае составил 3,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Информация представлена в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости. «Пермь. Место — 31, уровень безработицы — 3,2%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 8,7 месяцев», — указано в опубликованном рейтинге. По показателям регион находится рядом с Калининградской областью и Республикой Мордовия. В целом уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года на 0,6% оказался ниже, чем годом ранее. На данный момент в стране меньше трех миллионов безработных. Больше всего рынке труда «ожил» в Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийского автономных округах. Сложнее всего найти работу в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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