В Пермском крае за год стало меньше безработных

В среднем пермяки ищут работу в течение 9 месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в Пермском крае составил 3,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Информация представлена в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости.

«Пермь. Место — 31, уровень безработицы — 3,2%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 8,7 месяцев», — указано в опубликованном рейтинге. По показателям регион находится рядом с Калининградской областью и Республикой Мордовия.

В целом уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года на 0,6% оказался ниже, чем годом ранее. На данный момент в стране меньше трех миллионов безработных. Больше всего рынке труда «ожил» в Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийского автономных округах. Сложнее всего найти работу в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.