В США запаниковали из-за нового оружия России, способного облететь пол-Земли

CNN: системы ПВО не могут перехватить российскую ракету «Буревестник»

Россия презентовала «Буревестник» в 2018 году Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Ни одна система ПВО не сможет перехватить новую версию российской континентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом сообщили на телеканале CNN во время эфира.

«Новая версия российской межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны», — заявил ведущий телеканала, видео обсуждения «Буревестника» опубликовал youtube-канал CNN. При этом корреспондент Джил Доэрти заявила, что «Буревестник» представляют большую угрозу.

Спикеры эфира CNN рассуждали над словами президента Владимира Путина во время пленарной сессии клуба «Валдай». Тогда Путин заявил, что РФ успешно испытала «Буревестник» с ядерной установкой, пишет «Национальная служба новостей».

Впервые о разработке «Буревестника» стало известно в марте 2018 года. Тогда и прошел тестовый запуск ракеты только без ядерной установки. По данным СМИ, «Буревестник» способен поражать цели на расстоянии в 25 тысяч километров. Протяженность земного экватора составляет около 40 075 километров.