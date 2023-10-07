Рейс в Нижневартовск был вынужден вернуться в Минводы из-за поломки

Рейс вернулся на стоянку из-за технической неисправности
Рейс из Минеральных Вод в Нижневартовск в ночь на 8 октября вынужден был вернуться на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«Рейс AZO567 Минеральные Воды — Нижневартовск. 8 октября в 3.57 (МСК) вернулся на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении. Эксплуатант воздушного судна АО «Авиакомпания Азимут».
Ранее в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Вылет перенесли на два часа. О причинах задержки не уточнялось.
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