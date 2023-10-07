07 октября 2023
06 октября 2023

Рейс в Нижневартовск был вынужден вернуться в Минводы из-за поломки

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, стоянка самолета, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Рейс вернулся на стоянку из-за технической неисправности Фото:

Рейс из Минеральных Вод в Нижневартовск в ночь на 8 октября вынужден был вернуться на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Рейс AZO567 Минеральные Воды — Нижневартовск. 8 октября в 3.57 (МСК) вернулся на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении. Эксплуатант воздушного судна АО «Авиакомпания Азимут».

Ранее в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Вылет перенесли на два часа. О причинах задержки не уточнялось.

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Рейс из Минеральных Вод в Нижневартовск в ночь на 8 октября вынужден был вернуться на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Рейс AZO567 Минеральные Воды — Нижневартовск. 8 октября в 3.57 (МСК) вернулся на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении. Эксплуатант воздушного судна АО «Авиакомпания Азимут». Ранее в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Вылет перенесли на два часа. О причинах задержки не уточнялось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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