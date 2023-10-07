Рейс в Нижневартовск был вынужден вернуться в Минводы из-за поломки

08 октября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Рейс вернулся на стоянку из-за технической неисправности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс из Минеральных Вод в Нижневартовск в ночь на 8 октября вынужден был вернуться на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Рейс AZO567 Минеральные Воды — Нижневартовск. 8 октября в 3.57 (МСК) вернулся на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении. Эксплуатант воздушного судна АО «Авиакомпания Азимут». Ранее в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Вылет перенесли на два часа. О причинах задержки не уточнялось.

Рейс из Минеральных Вод в Нижневартовск в ночь на 8 октября вынужден был вернуться на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Рейс AZO567 Минеральные Воды — Нижневартовск. 8 октября в 3.57 (МСК) вернулся на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении. Эксплуатант воздушного судна АО «Авиакомпания Азимут». Ранее в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Вылет перенесли на два часа. О причинах задержки не уточнялось.