Авиакомпания Utair задерживает рейс из Тюмени в ХМАО

Самолет в Ханты-Мансийск вылетит на два часа позже запланированного времени
В Тюмени задержан самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа».
«Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время прибытия — 9.10, фактическое время — 11.20», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!