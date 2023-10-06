06 октября 2023

Авиакомпания Utair задерживает рейс из Тюмени в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Самолет в Ханты-Мансийск вылетит на два часа позже запланированного времени Фото:

В Тюмени задержан самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа».

«Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время прибытия — 9.10, фактическое время — 11.20», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Тюмени задержан самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа». «Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время прибытия — 9.10, фактическое время — 11.20», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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