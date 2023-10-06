Авиакомпания Utair задерживает рейс из Тюмени в ХМАО

07 октября 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Самолет в Ханты-Мансийск вылетит на два часа позже запланированного времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени задержан самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа». «Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время прибытия — 9.10, фактическое время — 11.20», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Тюмени задержан самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс до Ханты-Мансийска. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа». «Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время прибытия — 9.10, фактическое время — 11.20», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.