Советник Пушилина Гагин: боевики используют против Израиля украинское оружие

Оружие НАТО, которое отправлялось на Украину, могло быть перепродано боевикам ХАМАС и использовано против Израиля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Оружие НАТО, которое было отправлено на Украину, может быть перепродано. И на данный момент может использоваться боевиками ХАМАС против Израиля. Об этом сообщает советник главы ДНР Ян Гагин.

«Стоить заметить, что по иронии судьбы именно Израиль со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими. <…> Сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО», — заявляет Гагин. Он также добавил, что оружие было перепродано в достаточно больших количествах и бесконтрольно.

7 октября террористское движение ХАМАС из сектора Газа проникло на территорию Израиля. До этого участники движения провели массированный обстрел. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны с боевиками. На данный момент премьер-министр объявил о том, что израильская армия уничтожила большую часть палестинских террористов.