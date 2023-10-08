Среди заложников в Палестине могут быть россияне

Среди заложников, взятых палестинским движением ХАМАС, может быть ряд российских граждан. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Тут говорят, что есть среди заложников, может быть, и граждане России», — передает слова Бена Цви ТАСС. Он добавил, что точная информация о количестве заложников пока неизвестна, и анализ данных продолжается. Посол отметил, что некоторые источники упоминают о приблизительно ста заложниках (включая россиян), но это число требует подтверждения.
ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, после чего израильские военные ворвались на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Позже стало известно, что граждане Израиля были освобождены. Военные из Палестины отпустили заложников спустя несколько часов после их захвата, передает «Национальная служба новостей».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.