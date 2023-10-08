Среди заложников в Палестине могут быть россияне

08 октября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Россияне могут находиться в плену у военных ХАМАСа, заявил Александр Бен Цви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Среди заложников, взятых палестинским движением ХАМАС, может быть ряд российских граждан. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Тут говорят, что есть среди заложников, может быть, и граждане России», — передает слова Бена Цви ТАСС. Он добавил, что точная информация о количестве заложников пока неизвестна, и анализ данных продолжается. Посол отметил, что некоторые источники упоминают о приблизительно ста заложниках (включая россиян), но это число требует подтверждения. ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, после чего израильские военные ворвались на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Позже стало известно, что граждане Израиля были освобождены. Военные из Палестины отпустили заложников спустя несколько часов после их захвата, передает «Национальная служба новостей».

Среди заложников, взятых палестинским движением ХАМАС, может быть ряд российских граждан. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Тут говорят, что есть среди заложников, может быть, и граждане России», — передает слова Бена Цви ТАСС. Он добавил, что точная информация о количестве заложников пока неизвестна, и анализ данных продолжается. Посол отметил, что некоторые источники упоминают о приблизительно ста заложниках (включая россиян), но это число требует подтверждения. ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, после чего израильские военные ворвались на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Позже стало известно, что граждане Израиля были освобождены. Военные из Палестины отпустили заложников спустя несколько часов после их захвата, передает «Национальная служба новостей».