Среди заложников в Палестине могут быть россияне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, оружие, силовик, снайпер, стрелок, обмундирование, террорист, антитеррор, ствол, камуфляж, тероборона, тактические перчатки, военный
Россияне могут находиться в плену у военных ХАМАСа, заявил Александр Бен Цви Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Среди заложников, взятых палестинским движением ХАМАС, может быть ряд российских граждан. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Тут говорят, что есть среди заложников, может быть, и граждане России», — передает слова Бена Цви ТАСС. Он добавил, что точная информация о количестве заложников пока неизвестна, и анализ данных продолжается. Посол отметил, что некоторые источники упоминают о приблизительно ста заложниках (включая россиян), но это число требует подтверждения.

ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, после чего израильские военные ворвались на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Позже стало известно, что граждане Израиля были освобождены. Военные из Палестины отпустили заложников спустя несколько часов после их захвата, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди заложников, взятых палестинским движением ХАМАС, может быть ряд российских граждан. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Тут говорят, что есть среди заложников, может быть, и граждане России», — передает слова Бена Цви ТАСС. Он добавил, что точная информация о количестве заложников пока неизвестна, и анализ данных продолжается. Посол отметил, что некоторые источники упоминают о приблизительно ста заложниках (включая россиян), но это число требует подтверждения. ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, после чего израильские военные ворвались на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Позже стало известно, что граждане Израиля были освобождены. Военные из Палестины отпустили заложников спустя несколько часов после их захвата, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...