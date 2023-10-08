Россия проведет переговоры с арабским миром из-за войны в Израиле

Сергей Лавров проведет встречу с Ахмедом Абуль Гейтом, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом из-за войны в Израиле. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве состоятся переговоры Лаврова с генсеком Лиги арабских государств», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что встреча пройдет в понедельник, 9 октября.

Секретариат Лиги арабских государств подтвердил факт вылета Ахмеда Абуля Гейта и отметил, что у Лаврова и генсека есть много важных вопросов для обсуждения. Стороны намерены обсудить ряд интересов, касающихся отношений между арабскими и российскими странами, а также широкий спектр вопросов международного и регионального значения.