Россия проведет переговоры с арабским миром из-за войны в Израиле

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров проведет встречу с Ахмедом Абуль Гейтом, заявила Мария Захарова Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом из-за войны в Израиле. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве состоятся переговоры Лаврова с генсеком Лиги арабских государств», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что встреча пройдет в понедельник, 9 октября.

Секретариат Лиги арабских государств подтвердил факт вылета Ахмеда Абуля Гейта и отметил, что у Лаврова и генсека есть много важных вопросов для обсуждения. Стороны намерены обсудить ряд интересов, касающихся отношений между арабскими и российскими странами, а также широкий спектр вопросов международного и регионального значения.

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В Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом из-за войны в Израиле. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Москве состоятся переговоры Лаврова с генсеком Лиги арабских государств», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что встреча пройдет в понедельник, 9 октября. Секретариат Лиги арабских государств подтвердил факт вылета Ахмеда Абуля Гейта и отметил, что у Лаврова и генсека есть много важных вопросов для обсуждения. Стороны намерены обсудить ряд интересов, касающихся отношений между арабскими и российскими странами, а также широкий спектр вопросов международного и регионального значения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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