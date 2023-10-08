Генсек лиги арабских стран экстренно летит в Москву на фоне войны в Израиле

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Ахмед Абу аль-Гейт в Москве переговорит с Сергеем Лавровым Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Москву экстренно вылетел Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт из-за войны в Израиле. В России он переговорит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Генсек Лиги арабских государств отправился в Москву по приглашению Лаврова, рассчитывает обсудить с ним эскалацию в секторе Газа», — следует из заявления ЛАГ, которое опубликовано в X (ранее Twitter). Война в Израиле идет уже второй день.

Ранее, 7 октября, палестинские боевики вторглись на территорию Израиля. К концу первого дня конфликта Израиль уничтожил большую часть палестинских боевиков. Спустя время был открыт второй фронт, со стороны Ливана, пишет «Национальная служа новостей».

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В Москву экстренно вылетел Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт из-за войны в Израиле. В России он переговорит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Генсек Лиги арабских государств отправился в Москву по приглашению Лаврова, рассчитывает обсудить с ним эскалацию в секторе Газа», — следует из заявления ЛАГ, которое опубликовано в X (ранее Twitter). Война в Израиле идет уже второй день. Ранее, 7 октября, палестинские боевики вторглись на территорию Израиля. К концу первого дня конфликта Израиль уничтожил большую часть палестинских боевиков. Спустя время был открыт второй фронт, со стороны Ливана, пишет «Национальная служа новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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