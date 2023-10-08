Генсек лиги арабских стран экстренно летит в Москву на фоне войны в Израиле

08 октября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Ахмед Абу аль-Гейт в Москве переговорит с Сергеем Лавровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Москву экстренно вылетел Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт из-за войны в Израиле. В России он переговорит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Генсек Лиги арабских государств отправился в Москву по приглашению Лаврова, рассчитывает обсудить с ним эскалацию в секторе Газа», — следует из заявления ЛАГ, которое опубликовано в X (ранее Twitter). Война в Израиле идет уже второй день. Ранее, 7 октября, палестинские боевики вторглись на территорию Израиля. К концу первого дня конфликта Израиль уничтожил большую часть палестинских боевиков. Спустя время был открыт второй фронт, со стороны Ливана, пишет «Национальная служа новостей».

В Москву экстренно вылетел Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт из-за войны в Израиле. В России он переговорит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Генсек Лиги арабских государств отправился в Москву по приглашению Лаврова, рассчитывает обсудить с ним эскалацию в секторе Газа», — следует из заявления ЛАГ, которое опубликовано в X (ранее Twitter). Война в Израиле идет уже второй день. Ранее, 7 октября, палестинские боевики вторглись на территорию Израиля. К концу первого дня конфликта Израиль уничтожил большую часть палестинских боевиков. Спустя время был открыт второй фронт, со стороны Ливана, пишет «Национальная служа новостей».