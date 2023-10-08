Зеленский назвал новые военные цели в России

Вооруженные силы Украины намерены атаковать города Запорожье, Черновцы, Умань и Путивль. Об этом объявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Запорожье и Черновцы, Умань и Путивль… Лутугино, которое мы обязательно завоюем», — заявил Зеленский. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Ранее представитель российских силовых структур, ссылаясь на слова солдата ВСУ отметил, что Украина хотела повторить прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Украинские силы заминировали Кременчугскую станцию, чтобы обвинить Россию в ее подрыве. Владимир Зеленский также обещал, что РФ «столкнется с большими потерями», однако этого не произошло. Также украинский глава говорил, что хочет захватить Крым.
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