Зеленский назвал новые военные цели в России

Зеленский намерен завоевать Запорожье, Черновцы, Умань, Путивль и Лутугино
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Владимир Зеленский обозначил города, которые намерен «вернуть» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины намерены атаковать города Запорожье, Черновцы, Умань и Путивль. Об этом объявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Запорожье и Черновцы, Умань и Путивль… Лутугино, которое мы обязательно завоюем», — заявил Зеленский. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Ранее представитель российских силовых структур, ссылаясь на слова солдата ВСУ отметил, что Украина хотела повторить прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Украинские силы заминировали Кременчугскую станцию, чтобы обвинить Россию в ее подрыве. Владимир Зеленский также обещал, что РФ «столкнется с большими потерями», однако этого не произошло. Также украинский глава говорил, что хочет захватить Крым.

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Вооруженные силы Украины намерены атаковать города Запорожье, Черновцы, Умань и Путивль. Об этом объявил украинский президент Владимир Зеленский. «Запорожье и Черновцы, Умань и Путивль… Лутугино, которое мы обязательно завоюем», — заявил Зеленский. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее представитель российских силовых структур, ссылаясь на слова солдата ВСУ отметил, что Украина хотела повторить прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Украинские силы заминировали Кременчугскую станцию, чтобы обвинить Россию в ее подрыве. Владимир Зеленский также обещал, что РФ «столкнется с большими потерями», однако этого не произошло. Также украинский глава говорил, что хочет захватить Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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