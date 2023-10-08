Зеленский назвал новые военные цели в России

Зеленский намерен завоевать Запорожье, Черновцы, Умань, Путивль и Лутугино

08 октября 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обозначил города, которые намерен «вернуть» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины намерены атаковать города Запорожье, Черновцы, Умань и Путивль. Об этом объявил украинский президент Владимир Зеленский. «Запорожье и Черновцы, Умань и Путивль… Лутугино, которое мы обязательно завоюем», — заявил Зеленский. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее представитель российских силовых структур, ссылаясь на слова солдата ВСУ отметил, что Украина хотела повторить прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Украинские силы заминировали Кременчугскую станцию, чтобы обвинить Россию в ее подрыве. Владимир Зеленский также обещал, что РФ «столкнется с большими потерями», однако этого не произошло. Также украинский глава говорил, что хочет захватить Крым.

Вооруженные силы Украины намерены атаковать города Запорожье, Черновцы, Умань и Путивль. Об этом объявил украинский президент Владимир Зеленский. «Запорожье и Черновцы, Умань и Путивль… Лутугино, которое мы обязательно завоюем», — заявил Зеленский. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее представитель российских силовых структур, ссылаясь на слова солдата ВСУ отметил, что Украина хотела повторить прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Украинские силы заминировали Кременчугскую станцию, чтобы обвинить Россию в ее подрыве. Владимир Зеленский также обещал, что РФ «столкнется с большими потерями», однако этого не произошло. Также украинский глава говорил, что хочет захватить Крым.