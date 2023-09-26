Зеленский пригрозил России большими потерями

26 сентября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России в будущем столкнется с большими потерями. Он также сообщил, что страны Запада должны вводить против России дополнительные санкции. «Санкций недостаточно — будет больше. Наших собственных, украинских, действий России тоже будет больше. Пока будет продолжаться спецоперация России, должны ощущаться и потери России», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Несмотря на заявление Зеленского, Украина сталкивается с большими проблемами во время контрнаступления. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что с июня по сентябрь Украина потеряла более 70 тысяч военных. За последний месяц наступления Киев лишился 17 тысячи военных. Это происходит из-за многих факторов. Основной — у России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей линии фронта. Тяжелые танки, которые Запад поставляет Украине, не подходят для украинской местности, а боевые машины Abrams, которые США поставили Киеву, не смогут повлиять на ход СВО. За все время контрнаступления ВСУ не смогли достичь поставленных целей. Украинские военные не вышли к Крыму, как они ранее хотели, отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В сентябре Зеленский уже в отчаянии попросил президента РФ Владимира Путина отдать Крым без боя.