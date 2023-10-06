06 октября 2023

Стало известно о планах ВСУ повторить диверсию с подрывом ГЭС

РИАН: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для диверсии по «каховскому сценарию»
© Служба новостей «URA.RU»
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Каховская ГЭС, водохранилище. Новая Каховка, плотина, водохранилище, Новая Каховка, каховская гэс
Российский силовик сообщил, что военные ВСУ рассказали о планах взорвать Кременчугскую ГЭС Фото:

Вооруженные силы Украины заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) по «каховскому сценарию». Об этом заявил представитель российских силовых структур, ссылаясь на источники в рядах ВСУ в районе самой электростанции. По его словам, украинские военные хотели взорвать станцию, чтобы обвинить в этом Россию.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — сообщил он в беседе с РИА Новости. Он отметил, что эти данные представители российских силовых структур получили от военных ВСУ, охраняющих периметр электростанции.

Кременчугская ГЭС находится в Светловодске (Кировоградская область). Плотина станции образует Кременчугское водохранилище и считается третьей ступенью Днепровского каскада ГЭС Украины. По плотине пролегают автомобильная и железная дороги.

ВСУ 6 июня совершили ракетный удар по Каховской ГЭС. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. Из-за подрыва ГЭС погибли 57 человек, передает RT. Киевские власти пытались обвинить во всем РФ.

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Вооруженные силы Украины заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) по «каховскому сценарию». Об этом заявил представитель российских силовых структур, ссылаясь на источники в рядах ВСУ в районе самой электростанции. По его словам, украинские военные хотели взорвать станцию, чтобы обвинить в этом Россию. «Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — сообщил он в беседе с РИА Новости. Он отметил, что эти данные представители российских силовых структур получили от военных ВСУ, охраняющих периметр электростанции. Кременчугская ГЭС находится в Светловодске (Кировоградская область). Плотина станции образует Кременчугское водохранилище и считается третьей ступенью Днепровского каскада ГЭС Украины. По плотине пролегают автомобильная и железная дороги. ВСУ 6 июня совершили ракетный удар по Каховской ГЭС. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. Из-за подрыва ГЭС погибли 57 человек, передает RT. Киевские власти пытались обвинить во всем РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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