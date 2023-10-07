07 октября 2023
06 октября 2023

Главный тренер «Металлурга» Разин попросил у журналиста за ответ 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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КХЛ. Сезон 2015/2016. ХК "Автомобилист" - ХК "Нефтехимик". Екатеринбург, разин андрей
Разин не захотел отвечать на вопрос журналиста Фото:

Главный тренер магнитогорской хоккейной команды «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин попросил у журналиста 300 тысяч рублей за ответ на заданный вопрос. Об этом пишет «Чемпионат.ру».

«Что хотел узнать у арбитра после просмотра второго гола „Салавата“? 300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? <…> Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути!» — передает слова Разина корреспондент «Чемпионата.ру».

Главный тренер отказался отвечать на вопрос, что он хотел узнать у арбитра матча после второй забитой шайбы от уфимцев. Случай произошел после поражения «Металлурга» «Салавату Юлаеву» со счетом 2:6. Матч прошел 8 октября в Магнитогорске.

Ранее в Челябинске уволили главного тренера хоккейной команды «Трактор» Анвара Гатиятулина. Решение было принято после домашнего поражения команды от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:4.

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Главный тренер магнитогорской хоккейной команды «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин попросил у журналиста 300 тысяч рублей за ответ на заданный вопрос. Об этом пишет «Чемпионат.ру». «Что хотел узнать у арбитра после просмотра второго гола „Салавата“? 300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? <…> Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути!» — передает слова Разина корреспондент «Чемпионата.ру». Главный тренер отказался отвечать на вопрос, что он хотел узнать у арбитра матча после второй забитой шайбы от уфимцев. Случай произошел после поражения «Металлурга» «Салавату Юлаеву» со счетом 2:6. Матч прошел 8 октября в Магнитогорске. Ранее в Челябинске уволили главного тренера хоккейной команды «Трактор» Анвара Гатиятулина. Решение было принято после домашнего поражения команды от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:4.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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