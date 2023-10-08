Россиянин пропал без вести после атаки ХАМАС на фестивале в Израиле

09 октября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Андрей Козлов был охранников на фестивале Nature Party Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Житель Сестрорецка Андрей Козлов пропал без вести на юге Израиля. Он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, на котором произошло массовое убийство 8 октября. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Россиянин пропал без вести на юге Израиля. По нашей информации, это 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов», — передает telegram-канал. Отмечается, что молодой человек учился в питерском политехническом университете, но в августе 2022-го уехал из страны. В его планы входило изучение 3D-дизайна в Тель-Авиве (город в Израиле). Несколько недель назад получил предложение подработать на фестивале и согласился. Во время вторжения ХАМАС парень прятался с остальными в металлических контейнерах и кустах. В последний раз выходил на связь вчера, около 9:13 утра. Андрей Козлов говорил, что вокруг террористы, и он не знает, что делать. Ранее близ сектора Газа, где проходил музыкальный фестиваль Nature Party, на котором девушек брали в заложниц боевики ХАМАС, были найдены 240 тел погибших. Некоторых взяли в плен. В Сети также было опубликовано видео убегающих от боевиков зрителей фестиваля. На кадрах видно, как застигнутые врасплох люди спасаются бегством, вокруг них — пустыня.

Житель Сестрорецка Андрей Козлов пропал без вести на юге Израиля. Он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, на котором произошло массовое убийство 8 октября. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Россиянин пропал без вести на юге Израиля. По нашей информации, это 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов», — передает telegram-канал. Отмечается, что молодой человек учился в питерском политехническом университете, но в августе 2022-го уехал из страны. В его планы входило изучение 3D-дизайна в Тель-Авиве (город в Израиле). Несколько недель назад получил предложение подработать на фестивале и согласился. Во время вторжения ХАМАС парень прятался с остальными в металлических контейнерах и кустах. В последний раз выходил на связь вчера, около 9:13 утра. Андрей Козлов говорил, что вокруг террористы, и он не знает, что делать. Ранее близ сектора Газа, где проходил музыкальный фестиваль Nature Party, на котором девушек брали в заложниц боевики ХАМАС, были найдены 240 тел погибших. Некоторых взяли в плен. В Сети также было опубликовано видео убегающих от боевиков зрителей фестиваля. На кадрах видно, как застигнутые врасплох люди спасаются бегством, вокруг них — пустыня.