08 октября 2023

ХАМАС нанес удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым., S7, израиль, аэропорт домодедово
Израильские паблики сообщают о ракетном ударе из сектора Газа по центру Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион (международный аэропорт, расположенный в Тель-Авиве). Информацию распространяют палестинские каналы. Одновременно с этим армия Израиля сообщает, что в центральной части страны сработала сирена.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион (международный аэропорт, расположенный в Тель-Авиве). Информацию распространяют палестинские каналы. Одновременно с этим армия Израиля сообщает, что в центральной части страны сработала сирена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...