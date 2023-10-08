ХАМАС нанес удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Израильские паблики сообщают о ракетном ударе из сектора Газа по центру Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Боевики ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион (международный аэропорт, расположенный в Тель-Авиве). Информацию распространяют палестинские каналы. Одновременно с этим армия Израиля сообщает, что в центральной части страны сработала сирена.
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