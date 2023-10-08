ЯНАО стал лидером в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию населения

09 октября 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

ЯНАО занял первое место среди регионов по материальному благополучию населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место среди регионов России по материальному благополучию населения. Об этом сообщили аналитики. «Аналитики произвели расчет материального состояния населения регионов России по итогам 2022 года. Лидерами рейтинга стали ЯНАО, Магаданская область и Ненецкий автономные округа. Причем Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов», — указано на сайте РИА «Новости». По словам экспертов, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения. Зарплаты жителей лидирующих регионов позволяют компенсировать даже высокий уровень цен в них. Ранее ЯНАО занял первую строчку в рейтинге среди регионов по уровню доходов населения. По данным экспертов, основной показатель указывает на то, что житель Ямала на среднюю зарплату может купить более трех минимальных наборов товаров и услуг.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место среди регионов России по материальному благополучию населения. Об этом сообщили аналитики. «Аналитики произвели расчет материального состояния населения регионов России по итогам 2022 года. Лидерами рейтинга стали ЯНАО, Магаданская область и Ненецкий автономные округа. Причем Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов», — указано на сайте РИА «Новости». По словам экспертов, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения. Зарплаты жителей лидирующих регионов позволяют компенсировать даже высокий уровень цен в них. Ранее ЯНАО занял первую строчку в рейтинге среди регионов по уровню доходов населения. По данным экспертов, основной показатель указывает на то, что житель Ямала на среднюю зарплату может купить более трех минимальных наборов товаров и услуг.