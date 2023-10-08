08 октября 2023
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06 октября 2023

Пермячка требует миллионы рублей с аэропорта «Большое Савино»

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Предпринимательница из Перми предъявила иск аэропорту «Большое Савино» на 11 млн рублей Фото:

Пермская предпринимательница предъявила иск на 11 миллионов рублей к международному аэропорту «Большое Савино». Об этом говорится в судебных документах.

«Индивидуальный предприниматель Харитонова С. Н. взыскивает с АО „Международный аэропорт ‚Пермь‘“ территория „Большое Савино“ 11 млн 44 тысячи рублей неустойки за ненадлежащее исполнение договора. Дело будет рассматриваться на судебном заседании 28 ноября в Перми», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края.

По данным СБИС, ИП Харитонова зарегистрирована в Перми. Она занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных культур, а также грибов и трюфелей. В судебном документе не раскрывается сущность финансовых претензий бизнесмена к международному аэропорту.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос индивидуальному предпринимателю Светлане Харитоновой, чтобы уточнить причины судебного иска к аэропорту. Ответ ожидается.

Ранее Пермская транспортная прокуратура через суд обязала АО «Международный аэропорт „Пермь“» ликвидировать нарушения «антитеррористического» законодательства. Нарушения были связаны с тем, что фактически состав смены управления вневедомственной охраны состоял из четырех человек, которые обеспечивали лишь охрану периметра «Большого Савино». Сотрудники подразделения обязаны обеспечивать работу шести КПП в зоне транспортной безопасности.

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Пермская предпринимательница предъявила иск на 11 миллионов рублей к международному аэропорту «Большое Савино». Об этом говорится в судебных документах. «Индивидуальный предприниматель Харитонова С. Н. взыскивает с АО „Международный аэропорт ‚Пермь‘“ территория „Большое Савино“ 11 млн 44 тысячи рублей неустойки за ненадлежащее исполнение договора. Дело будет рассматриваться на судебном заседании 28 ноября в Перми», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края. По данным СБИС, ИП Харитонова зарегистрирована в Перми. Она занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных культур, а также грибов и трюфелей. В судебном документе не раскрывается сущность финансовых претензий бизнесмена к международному аэропорту. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос индивидуальному предпринимателю Светлане Харитоновой, чтобы уточнить причины судебного иска к аэропорту. Ответ ожидается. Ранее Пермская транспортная прокуратура через суд обязала АО «Международный аэропорт „Пермь“» ликвидировать нарушения «антитеррористического» законодательства. Нарушения были связаны с тем, что фактически состав смены управления вневедомственной охраны состоял из четырех человек, которые обеспечивали лишь охрану периметра «Большого Савино». Сотрудники подразделения обязаны обеспечивать работу шести КПП в зоне транспортной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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