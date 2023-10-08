08 октября 2023

В России сократилось зарплатное неравенство

ВНИИ труда: неравенство зарплат в РФ за 20 лет снизилось втрое
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Разница в уровнях дохода снизилась до 13,1 раза Фото:

В России разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками снизилась до 13,1 раза. Разрыв стал почти в три раза меньше, чем в 2001 году. Такие данные приводит «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» (ВНИИ труда).

«Разница в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России снизилась до 13,1 раза. В расчетах сравнивали доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 году эта разница достигала 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, а в 2021-м — 13,5 раза, отметили в организации», — пишут «Известия» со ссылкой на ВНИИ труда.

Неравенство удалось сократить благодаря ускоренному росту зарплат наименее оплачиваемых сотрудников. Самый большой рост зарплат наблюдается у представителей рабочих профессий, которые сейчас крайне востребованы на рынке труда. Разницу в доходах также удалось уменьшить из-за индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и обеление рынка труда.

Эксперты считают, что неравенство в доходах вскоре уменьшится еще. Поскольку работодатели вынуждены повышать оклады сотрудникам из-за дефицита кадров, а власти адресно помогают малообеспеченным группам населения.

Ранее в Тюмени искали упаковщика обуви для работы вахтовым методом. Зарплату обещали до 225 тысяч рублей. На объекты дочернего общества «Газпрома» — «Газпромнефть-Хантос» в ХМАО ищут машинистов автокрана на зарплату до 220 тысяч рублей. А в Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей.

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В России разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками снизилась до 13,1 раза. Разрыв стал почти в три раза меньше, чем в 2001 году. Такие данные приводит «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» (ВНИИ труда). «Разница в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России снизилась до 13,1 раза. В расчетах сравнивали доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 году эта разница достигала 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, а в 2021-м — 13,5 раза, отметили в организации», — пишут «Известия» со ссылкой на ВНИИ труда. Неравенство удалось сократить благодаря ускоренному росту зарплат наименее оплачиваемых сотрудников. Самый большой рост зарплат наблюдается у представителей рабочих профессий, которые сейчас крайне востребованы на рынке труда. Разницу в доходах также удалось уменьшить из-за индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и обеление рынка труда. Эксперты считают, что неравенство в доходах вскоре уменьшится еще. Поскольку работодатели вынуждены повышать оклады сотрудникам из-за дефицита кадров, а власти адресно помогают малообеспеченным группам населения. Ранее в Тюмени искали упаковщика обуви для работы вахтовым методом. Зарплату обещали до 225 тысяч рублей. На объекты дочернего общества «Газпрома» — «Газпромнефть-Хантос» в ХМАО ищут машинистов автокрана на зарплату до 220 тысяч рублей. А в Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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