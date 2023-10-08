Криминальный авторитет Валерий Дегтярев использовал знакомства сына, чтобы в 2012 году расправиться со своей будущей жертвой, предпринимателем Натальей Аминовой. Молодой человек был близко знаком с одной из дочерей Аминовой. Старший Дегтярев ранее был связан с курганской ОПГ, штатным киллером которой был Александр Солоник. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Дегтярев после выхода из колонии за преступления в составе курганской ОПГ искал возможности подобраться к Аминовой. В то время его сын близко общался со старшей дочерью предпринимательницы. Так преступник смог узнать, что мать его подруги продает дом. Он явился туда под видом покупателя и заставил случайного незнакомца убить семью», — сообщили источники. Сын Дегтярева на суде подтверждал, что знал дочь Аминовой, но заявлял, что отец не был знаком с ее матерью.
Криминальный авторитет Дегтярев мог появиться в доме погибшей семьи по заданию бандита Алексея Катайцева (по прозвищу Катайчик). Он должен был наказать Аминову за то, что она не возвращала долги — об этом заявляли свидетели на суде по делу об ее убийстве. Там он заставил помощника предпринимательницы зарезать ее саму и ее восьмилетнюю дочь. Спустя год Дегтярева нашли мертвым в лесу, а через несколько лет в его гараже обнаружили пистолет Макарова. Уголовное дело в его отношении было закрыто.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор по делу об убийстве матери и дочери в 2012 году. Убийца получил 16 лет колонии строгого режима. Старшая дочь убитой заявила, что удовлетворена приговором.
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