Курганский бандит из окружения Солоника использовал сына, чтобы следить за своей будущей жертвой. Инсайд

Член курганской ОПГ Дегтярев подобрался к своей жертве через сына

09 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В Кургане предпринимательницу убили из-за долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Криминальный авторитет Валерий Дегтярев использовал знакомства сына, чтобы в 2012 году расправиться со своей будущей жертвой, предпринимателем Натальей Аминовой. Молодой человек был близко знаком с одной из дочерей Аминовой. Старший Дегтярев ранее был связан с курганской ОПГ, штатным киллером которой был Александр Солоник. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Дегтярев после выхода из колонии за преступления в составе курганской ОПГ искал возможности подобраться к Аминовой. В то время его сын близко общался со старшей дочерью предпринимательницы. Так преступник смог узнать, что мать его подруги продает дом. Он явился туда под видом покупателя и заставил случайного незнакомца убить семью», — сообщили источники. Сын Дегтярева на суде подтверждал, что знал дочь Аминовой, но заявлял, что отец не был знаком с ее матерью. Криминальный авторитет Дегтярев мог появиться в доме погибшей семьи по заданию бандита Алексея Катайцева (по прозвищу Катайчик). Он должен был наказать Аминову за то, что она не возвращала долги — об этом заявляли свидетели на суде по делу об ее убийстве. Там он заставил помощника предпринимательницы зарезать ее саму и ее восьмилетнюю дочь. Спустя год Дегтярева нашли мертвым в лесу, а через несколько лет в его гараже обнаружили пистолет Макарова. Уголовное дело в его отношении было закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор по делу об убийстве матери и дочери в 2012 году. Убийца получил 16 лет колонии строгого режима. Старшая дочь убитой заявила, что удовлетворена приговором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Криминальный авторитет Валерий Дегтярев использовал знакомства сына, чтобы в 2012 году расправиться со своей будущей жертвой, предпринимателем Натальей Аминовой. Молодой человек был близко знаком с одной из дочерей Аминовой. Старший Дегтярев ранее был связан с курганской ОПГ, штатным киллером которой был Александр Солоник. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Дегтярев после выхода из колонии за преступления в составе курганской ОПГ искал возможности подобраться к Аминовой. В то время его сын близко общался со старшей дочерью предпринимательницы. Так преступник смог узнать, что мать его подруги продает дом. Он явился туда под видом покупателя и заставил случайного незнакомца убить семью», — сообщили источники. Сын Дегтярева на суде подтверждал, что знал дочь Аминовой, но заявлял, что отец не был знаком с ее матерью. Криминальный авторитет Дегтярев мог появиться в доме погибшей семьи по заданию бандита Алексея Катайцева (по прозвищу Катайчик). Он должен был наказать Аминову за то, что она не возвращала долги — об этом заявляли свидетели на суде по делу об ее убийстве. Там он заставил помощника предпринимательницы зарезать ее саму и ее восьмилетнюю дочь. Спустя год Дегтярева нашли мертвым в лесу, а через несколько лет в его гараже обнаружили пистолет Макарова. Уголовное дело в его отношении было закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор по делу об убийстве матери и дочери в 2012 году. Убийца получил 16 лет колонии строгого режима. Старшая дочь убитой заявила, что удовлетворена приговором.