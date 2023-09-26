Курганца признали виновным по делу о жестоком убийстве матери и ее дочери

В Кургане вынесли приговор по делу о жестоком убийстве семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд признал Мансуржана Рахимова виновным в жестоком убийстве предпринимателя Натальи Аминовой и ее восьмилетней дочери в 2012 году. Подробности приговора сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать Рахимова виновным в совершении преступления по ст. 105 ч. 2 пункты „а, в, д“», — зачитал приговор судья. За убийство матери и ее дочери мужчина получил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу не вступил.

Подсудимый сообщил, что ему понятен приговор и его право на апелляцию. До вступления приговора в законную силу он будет находиться в СИЗО.

Уголовное дело в отношении 50-летнего уроженца Киргизии рассматривали в суде с апреля. В суде удалось выяснить, что в день убийства в доме потерпевших находился обвиняемый и один из криминальных авторитетов Кургана. Бандит попал в дом под видом покупателя. Там он при помощи пистолета заставил Рахимова ножом убить предпринимательницу и ее дочь. После этого он нанес раны самому Рахимову, однако последний выжил и сообщил в полицию об убийстве. Себя виновным Рахимов не считает.

Ранее Рахимову инкриминировали совершение убийства, совершенное группой лиц по сговору. Сторона защиты намеревается обжаловать приговор.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура запросила 18 лет колонии для убийцы матери и дочери. По версии свидетелей, женщину убили из-за долгов перед свердловским криминалитетом.

Курганца приговорили к 16 годам колонии за убийство матери и дочери в 2012 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU