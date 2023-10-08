Задержанного ФСБ фигуранта уголовных дел в челябинском МУП оставили под стражей

Павла Ефимова оставили в СИЗО до 4 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Задержанного сотрудниками ФСБ и СКР директора ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова, проходящего фигурантом уголовного дела о мошенничестве в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска, оставили в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, он пробудет под стражей до 4 ноября.

«Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Ефимова. Постановление Тракторозаводского суда, согласно которому бизнесмен пробудет под стражей до 4 ноября, оставили в силе», — рассказал источник.

Там отметили, что адвокат, как и прежде, просил избрать в отношении своего подопечного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. С учетом позиции прокурора, суд принял решение оставить Ефимова под стражей.

URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Адвокат Ефимова, Александр Чудинов сообщил агентству, что намерен и дальше добиваться освобождения своего клиента из-под стражи. По его мнению, его клиент должен продолжать работать и руководить фирмой.

Ефимов был задержан в начале сентября сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Ефимов, при содействии руководства МУП ПОВВ, похитил из бюджета около 4 млн рублей. Следователи выявили цепь нарушений при заключении контрактов между фирмами. Получив необходимый контракт и выплату за его выполнение, компания Ефимова не выполняла работы. После ареста бищнесмен был арестован, у него изъяли более 10 млн рублей и крупные суммы иностранной валюты.

Помимо Ефимова под следствие попал гендиректор МУП ПОВВ Сергей Хабиров. Однако, в отличие от предполагаемого сообщника, его не стали арестовывать.