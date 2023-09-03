Директора челябинского МУПа подозревают в махинациях с муниципальным контрактами

Директор МУП «ПОВВ» в Челябинске Хабиров попал под следствие

В действиях Сергея Хабирова усмотрели коррупционную составляющую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор МУП «ПОВВ» в Челябинске Сергей Хабиров попал под следствие из-за махинаций с контрактами. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, управленца подозревают в коррупционных схемах.

«Есть основания полагать, что Хабиров заключал договоры с ООО „Водоканалсистемы“, которой руководит Павел Ефимов. Несмотря на то, что все эти договоры не исполнялись — работы принимались в полном объеме», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Ефимов также находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Помимо обысков в МУПе силовики провели мероприятия в доме Ефимова.

Сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из регионального управления СКР пришли в МУП «ПОВВ» утром 4 сентября. Хабирова увезли на допрос.

Как сообщили URA.RU уголовное дело возбуждено по результатам проверки. Ее проводили с апреля. URA.RU направило в пресс-службе МУП «ПОВВ» официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.