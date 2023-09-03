Директора челябинского МУПа подозревают в махинациях с муниципальным контрактами

Генеральный директор МУП «ПОВВ» в Челябинске Сергей Хабиров попал под следствие из-за махинаций с контрактами. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, управленца подозревают в коррупционных схемах.
«Есть основания полагать, что Хабиров заключал договоры с ООО „Водоканалсистемы“, которой руководит Павел Ефимов. Несмотря на то, что все эти договоры не исполнялись — работы принимались в полном объеме», — рассказал источник.
По данным URA.RU, Ефимов также находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Помимо обысков в МУПе силовики провели мероприятия в доме Ефимова.
Сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из регионального управления СКР пришли в МУП «ПОВВ» утром 4 сентября. Хабирова увезли на допрос.
Как сообщили URA.RU уголовное дело возбуждено по результатам проверки. Ее проводили с апреля. URA.RU направило в пресс-службе МУП «ПОВВ» официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.
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