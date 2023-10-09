Россия назвала условие для сотрудничества с Евросоюзом и США

МИД РФ допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана

09 октября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

США, Россия и ЕС могут вместе повлиять на сохранение мира в Нагорном Карабахе, уверен Михаил Галузин Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Россия может начать сотрудничать с США и Евросоюзом для предотвращения нового конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. «[Россия, США и ЕС могут начать сотрудничество]. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России», — передает РБК слова Михаила Галузина. При этом он заявил, что будущее возможное сотрудничество не будет предполагать конкуренцию. Все действия будут проходить в рамках договора от 2020 года. В сентябре Азербайджан начала военную операцию в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликт был завершен, Карабах капитулировал. После этого началась интеграция Карабаха в Азербайджан. По заявлению МИД РФ, российские миротворцы останутся в регионе для защиты местных жителей. 9 октября Карабах миссия ООН прибыла в Карабах, пишет RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ на протяжении 15 лет предлагала помощь Армении, однако страна отказывалась. Путин отмечал, что Ереван мог отдать Баку пять территорий Карабаха, а две оставить себе.

Россия может начать сотрудничать с США и Евросоюзом для предотвращения нового конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. «[Россия, США и ЕС могут начать сотрудничество]. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России», — передает РБК слова Михаила Галузина. При этом он заявил, что будущее возможное сотрудничество не будет предполагать конкуренцию. Все действия будут проходить в рамках договора от 2020 года. В сентябре Азербайджан начала военную операцию в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликт был завершен, Карабах капитулировал. После этого началась интеграция Карабаха в Азербайджан. По заявлению МИД РФ, российские миротворцы останутся в регионе для защиты местных жителей. 9 октября Карабах миссия ООН прибыла в Карабах, пишет RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ на протяжении 15 лет предлагала помощь Армении, однако страна отказывалась. Путин отмечал, что Ереван мог отдать Баку пять территорий Карабаха, а две оставить себе.