08 октября 2023

Холдинг пермского олигарха выплатил дивиденды на миллиард рублей

«Эр-Телеком Холдинг» выплатил дивиденды по акциям на миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обязательства по выплатам дивидендов исполнены в полном объеме Фото:

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2023 года. Речь о сумме выплат на миллиард рублей.

«Пермский край, АО „Эр-Телеком Холдинг“, сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам. Вид — обыкновенные именные бездокументарные акции, отчетный период — шесть месяцев 2023 года. Общий размер выплаченных доходов — 1 000 000 261 рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

Ранее URA.RU сообщало, что «ЭР-Телеком Холдинг» начислил дивиденды на сумму более 4,2 млрд рублей за 2019—2020 годы. Предприниматель Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Кузяева в 850 миллионов долларов.

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Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2023 года. Речь о сумме выплат на миллиард рублей. «Пермский край, АО „Эр-Телеком Холдинг“, сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам. Вид — обыкновенные именные бездокументарные акции, отчетный период — шесть месяцев 2023 года. Общий размер выплаченных доходов — 1 000 000 261 рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Ранее URA.RU сообщало, что «ЭР-Телеком Холдинг» начислил дивиденды на сумму более 4,2 млрд рублей за 2019—2020 годы. Предприниматель Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Кузяева в 850 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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