Холдинг пермского олигарха выплатил дивиденды на миллиард рублей

«Эр-Телеком Холдинг» выплатил дивиденды по акциям на миллиард рублей

09 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Обязательства по выплатам дивидендов исполнены в полном объеме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2023 года. Речь о сумме выплат на миллиард рублей. «Пермский край, АО „Эр-Телеком Холдинг“, сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам. Вид — обыкновенные именные бездокументарные акции, отчетный период — шесть месяцев 2023 года. Общий размер выплаченных доходов — 1 000 000 261 рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Ранее URA.RU сообщало, что «ЭР-Телеком Холдинг» начислил дивиденды на сумму более 4,2 млрд рублей за 2019—2020 годы. Предприниматель Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Кузяева в 850 миллионов долларов.

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2023 года. Речь о сумме выплат на миллиард рублей. «Пермский край, АО „Эр-Телеком Холдинг“, сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам. Вид — обыкновенные именные бездокументарные акции, отчетный период — шесть месяцев 2023 года. Общий размер выплаченных доходов — 1 000 000 261 рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Ранее URA.RU сообщало, что «ЭР-Телеком Холдинг» начислил дивиденды на сумму более 4,2 млрд рублей за 2019—2020 годы. Предприниматель Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Кузяева в 850 миллионов долларов.