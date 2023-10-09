Россия отказалась идти навстречу Армении после ее выпадов против Москвы

МИД РФ: присоединение Армении к Римскому статусу является недружественным шагом
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Власти РФ отказались заключать двустороннее соглашение с Арменией из-за присоединения к Римскому статусу Фото:

Россия считает недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статусу. В связи с этим правительство РФ отказалось заключать двустороннее соглашение с республикой. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту <…> абсолютно недружественным шагом. <…> В этой парадигме я не вижу возможностей, для того чтобы всерьез относиться к тому предложению Армении [о заключении с РФ двустороннего соглашения]», — заявил Галузин в интервью РБК. По его словам, Россия рассчитывала, что Армения воздержится от ратификации Римского статуса. Правила Международного уголовного суда (МУС) допускают, что для стран, не являющихся подписантами Римского статуса, есть возможность обратиться за услугами этого суда, при этом даже не ратифицируя его.

Ранее Армения утвердила Римский статус МУС. Во время дискуссии о ратификации оппозиционные партии «Честь имею» и «Армения» не стали принимать участие в этом и вышли из зала заседания. По их мнению, подобное решение плохо скажется на отношениях с Россией. Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сообщил, что ратификация Арменией Римского статуса не является недружественным актом против РФ, передает телеканал 360.

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Россия считает недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статусу. В связи с этим правительство РФ отказалось заключать двустороннее соглашение с республикой. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту <…> абсолютно недружественным шагом. <…> В этой парадигме я не вижу возможностей, для того чтобы всерьез относиться к тому предложению Армении [о заключении с РФ двустороннего соглашения]», — заявил Галузин в интервью РБК. По его словам, Россия рассчитывала, что Армения воздержится от ратификации Римского статуса. Правила Международного уголовного суда (МУС) допускают, что для стран, не являющихся подписантами Римского статуса, есть возможность обратиться за услугами этого суда, при этом даже не ратифицируя его. Ранее Армения утвердила Римский статус МУС. Во время дискуссии о ратификации оппозиционные партии «Честь имею» и «Армения» не стали принимать участие в этом и вышли из зала заседания. По их мнению, подобное решение плохо скажется на отношениях с Россией. Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сообщил, что ратификация Арменией Римского статуса не является недружественным актом против РФ, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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