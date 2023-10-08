08 октября 2023

Отец Миши Бахтина со СМА вышел на Красную площадь и просит о помощи Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Бахтин вышел на пикет в Москве
Дмитрий Бахтин вышел на пикет в Москве Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Екатеринбуржец приехал на Красную площадь, чтобы обратить внимание президента РФ Владимира Путина на сложившуюся ситуацию. Дмитрий просит предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна.

«На сегодняшний день ребенка до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывается обеспечивать Мишу „Рисдипламом“. Прокуратура бездействует. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Мы надеемся, что о ситуации узнает наш президент», — отметила Яна.

История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. Мальчик родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать и препарат был поставлен малышу. Позже родители мальчика обратились в Областную детскую клиническую больницу и региональный минздрав с заявлением о продолжении терапии препаратом «Рисдипламом». Тогда врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии «этим препаратом. После отказа врачей отец Миши вышел на пикет в Москве. Вся актуальная информация о Мише — в сюжете URA.RU.

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Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Екатеринбуржец приехал на Красную площадь, чтобы обратить внимание президента РФ Владимира Путина на сложившуюся ситуацию. Дмитрий просит предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «На сегодняшний день ребенка до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывается обеспечивать Мишу „Рисдипламом“. Прокуратура бездействует. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Мы надеемся, что о ситуации узнает наш президент», — отметила Яна. История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. Мальчик родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать и препарат был поставлен малышу. Позже родители мальчика обратились в Областную детскую клиническую больницу и региональный минздрав с заявлением о продолжении терапии препаратом «Рисдипламом». Тогда врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии «этим препаратом. После отказа врачей отец Миши вышел на пикет в Москве. Вся актуальная информация о Мише — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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