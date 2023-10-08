Отец Миши Бахтина со СМА вышел на Красную площадь и просит о помощи Путина

Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Екатеринбуржец приехал на Красную площадь, чтобы обратить внимание президента РФ Владимира Путина на сложившуюся ситуацию. Дмитрий просит предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна.
«На сегодняшний день ребенка до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывается обеспечивать Мишу „Рисдипламом“. Прокуратура бездействует. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Мы надеемся, что о ситуации узнает наш президент», — отметила Яна.
История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. Мальчик родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать и препарат был поставлен малышу. Позже родители мальчика обратились в Областную детскую клиническую больницу и региональный минздрав с заявлением о продолжении терапии препаратом «Рисдипламом». Тогда врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии «этим препаратом. После отказа врачей отец Миши вышел на пикет в Москве. Вся актуальная информация о Мише — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.