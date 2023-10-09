09 октября 2023

Курганский экс-чиновник, которого судят за коррупцию, получил новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , портрет, герштанский михаил, документы к заседанию
Михаил Герштанский стал гендиректором ООО «Автопромтермообработка» Фото:

Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Михаил Герштанский, которого судят за превышение должностных полномочий, занял пост генерального директора компании «Автопромтермообработка», принадлежащей его семье. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.

«Историческая справка о руководителях. Герштанский Михаил Юрьевич. Генеральный директор ООО „Автопромтермообработка“ с 08.08.2023 года», — говорится в информации о компании.

До этого пост гендиректора занимал владелец Юрий Герштанский (доля 37%), который является отцом экс-чиновника. Еще 12% доли в составе учредителей занимает брат Михаила Сергей Герштанский, занимающий пост руководители МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям».

Согласно данным СБИС, ООО «Автопромтермообработка» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительных работ. Выручка компании составляет 19,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что бывшего чиновника Михаила Герштанского обвиняют в покупке непригодного жилья для сирот по госконтракту. Согласно данным прокуратуры, ему может грозить до десяти лет колонии за превышение должностных полномочий.

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Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Михаил Герштанский, которого судят за превышение должностных полномочий, занял пост генерального директора компании «Автопромтермообработка», принадлежащей его семье. Информация об этом размещена на сервисе СБИС. «Историческая справка о руководителях. Герштанский Михаил Юрьевич. Генеральный директор ООО „Автопромтермообработка“ с 08.08.2023 года», — говорится в информации о компании. До этого пост гендиректора занимал владелец Юрий Герштанский (доля 37%), который является отцом экс-чиновника. Еще 12% доли в составе учредителей занимает брат Михаила Сергей Герштанский, занимающий пост руководители МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям». Согласно данным СБИС, ООО «Автопромтермообработка» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительных работ. Выручка компании составляет 19,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что бывшего чиновника Михаила Герштанского обвиняют в покупке непригодного жилья для сирот по госконтракту. Согласно данным прокуратуры, ему может грозить до десяти лет колонии за превышение должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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