На Красной площади полицейские задержали отца трехлетнего Миши Бахтина

09 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Дмитрия Бахтина задержали сотрудники полиции за одиночный пикет на Красной площади Фото: Яна Гафинец © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Отца Миши Бахтина со СМА (спинальная мышечная атрофия) задержали сотрудники полиции. Дмитрий приехал из Екатеринбурга и вышел на одиночный пикет на Красной площади. Мужчина просит главу государства о помощи в получении препарата «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга Дмитрия Яна. «В Москве на Красной площади задержали отца Миши Бахтина. Дмитрия доставят в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — заявила Яна. Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. У мальчика тяжелый диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на препарат «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать, и препарат был поставлен Мише. Позже родители мальчика приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии этим препаратом. Вся информация о Мише — в сюжете URA.RU.

Отца Миши Бахтина со СМА (спинальная мышечная атрофия) задержали сотрудники полиции. Дмитрий приехал из Екатеринбурга и вышел на одиночный пикет на Красной площади. Мужчина просит главу государства о помощи в получении препарата «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга Дмитрия Яна. «В Москве на Красной площади задержали отца Миши Бахтина. Дмитрия доставят в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — заявила Яна. Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. У мальчика тяжелый диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на препарат «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать, и препарат был поставлен Мише. Позже родители мальчика приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии этим препаратом. Вся информация о Мише — в сюжете URA.RU.