На Красной площади полицейские задержали отца трехлетнего Миши Бахтина

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Дмитрия Бахтина задержали сотрудники полиции за одиночный пикет на Красной площади
Дмитрия Бахтина задержали сотрудники полиции за одиночный пикет на Красной площади Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Отца Миши Бахтина со СМА (спинальная мышечная атрофия) задержали сотрудники полиции. Дмитрий приехал из Екатеринбурга и вышел на одиночный пикет на Красной площади. Мужчина просит главу государства о помощи в получении препарата «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга Дмитрия Яна.

«В Москве на Красной площади задержали отца Миши Бахтина. Дмитрия доставят в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — заявила Яна.

Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.

История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. У мальчика тяжелый диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на препарат «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать, и препарат был поставлен Мише. Позже родители мальчика приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии этим препаратом. Вся информация о Мише — в сюжете URA.RU.

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Отца Миши Бахтина со СМА (спинальная мышечная атрофия) задержали сотрудники полиции. Дмитрий приехал из Екатеринбурга и вышел на одиночный пикет на Красной площади. Мужчина просит главу государства о помощи в получении препарата «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга Дмитрия Яна. «В Москве на Красной площади задержали отца Миши Бахтина. Дмитрия доставят в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — заявила Яна. Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. У мальчика тяжелый диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на препарат «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать, и препарат был поставлен Мише. Позже родители мальчика приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии этим препаратом. Вся информация о Мише — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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