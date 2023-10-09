На Красной площади полицейские задержали отца трехлетнего Миши Бахтина

Отца Миши Бахтина со СМА (спинальная мышечная атрофия) задержали сотрудники полиции. Дмитрий приехал из Екатеринбурга и вышел на одиночный пикет на Красной площади. Мужчина просит главу государства о помощи в получении препарата «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга Дмитрия Яна.
«В Москве на Красной площади задержали отца Миши Бахтина. Дмитрия доставят в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — заявила Яна.
Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.
История Миши Бахтина из Екатеринбурга уже длится три года. У мальчика тяжелый диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители вели сбор на препарат «Золгенсма». Тогда деньги удалось собрать, и препарат был поставлен Мише. Позже родители мальчика приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии этим препаратом. Вся информация о Мише — в сюжете URA.RU.
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