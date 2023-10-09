Победительница конкурса получит корону и 3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми Валерия Морозова вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс офис». Она примет участие в шоу, которое состоится 25 ноября в Москве. Кроме пермячки в финал попали 29 девушек со всей России и из-за рубежа.

«Известны имена финалисток „Мисс офис — 2023“. Эти 30 красавиц преодолели кастинг и три недели интернет-голосования. В финал прошла Валерия Морозова секретарь-референт ООО „АБЗ №1“ из Перми», — сказано на сайте конкурса.

Уточняется, что победительница конкурса получит денежный приз — 3 млн рублей, а также корону и возможность стать лицом двух крупных российских брендов. Конкурс «Мисс офис» является ежегодным и проходит 14-й раз. В этом году его тема — «Любовь и милосердие». При отборе конкурсанток жюри особое внимание уделяло участию девушек в благотворительных акциях.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка вошла в топ-10 самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Анастасия Омелина стала одной из лучших среди 50 участниц.