Секретарша из Перми вышла в финал международного конкурса красоты. Фото

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Победительница конкурса получит корону и 3 млн рублей Фото:

Жительница Перми Валерия Морозова вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс офис». Она примет участие в шоу, которое состоится 25 ноября в Москве. Кроме пермячки в финал попали 29 девушек со всей России и из-за рубежа.

«Известны имена финалисток „Мисс офис — 2023“. Эти 30 красавиц преодолели кастинг и три недели интернет-голосования. В финал прошла Валерия Морозова секретарь-референт ООО „АБЗ №1“ из Перми», — сказано на сайте конкурса.

Уточняется, что победительница конкурса получит денежный приз — 3 млн рублей, а также корону и возможность стать лицом двух крупных российских брендов. Конкурс «Мисс офис» является ежегодным и проходит 14-й раз. В этом году его тема — «Любовь и милосердие». При отборе конкурсанток жюри особое внимание уделяло участию девушек в благотворительных акциях.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка вошла в топ-10 самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Анастасия Омелина стала одной из лучших среди 50 участниц.

Валерия Морозова работает секретарем-референтом на пермском предприятии ООО «АБЗ №1»
Валерия Морозова работает секретарем-референтом на пермском предприятии ООО «АБЗ №1»

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Жительница Перми Валерия Морозова вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс офис». Она примет участие в шоу, которое состоится 25 ноября в Москве. Кроме пермячки в финал попали 29 девушек со всей России и из-за рубежа. «Известны имена финалисток „Мисс офис — 2023“. Эти 30 красавиц преодолели кастинг и три недели интернет-голосования. В финал прошла Валерия Морозова секретарь-референт ООО „АБЗ №1“ из Перми», — сказано на сайте конкурса. Уточняется, что победительница конкурса получит денежный приз — 3 млн рублей, а также корону и возможность стать лицом двух крупных российских брендов. Конкурс «Мисс офис» является ежегодным и проходит 14-й раз. В этом году его тема — «Любовь и милосердие». При отборе конкурсанток жюри особое внимание уделяло участию девушек в благотворительных акциях. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка вошла в топ-10 самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Анастасия Омелина стала одной из лучших среди 50 участниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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