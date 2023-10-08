08 октября 2023
07 октября 2023

Пермячка попала в топ-10 красавиц на конкурсе «Мисс Россия». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, корона
Финал конкурса состоялся 8 октября Фото:

Анастасия Омелина из Перми вошла в десятку самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Об этом пермячка рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я вошла в топ-10 на конкурсе „Мисс Россия“», — написала Омелина. Также девушка опубликовала фото с финального шоу, которое прошло 8 октября в Москве.

Главную корону конкурса «Мисс Россия — 2023» получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Первой вице-мисс стала Елизавета Дудина, представлявшая Тольятти. Корону второй вице-мисс вручили якутянке Любови Хохловой.

Ранее Анастасия Омелина рассказала о подготовке к конкурсу. Девушка отметила, что ни разу в жизни не посещала косметолога и не красила волосы.

Пермячка опубликовала фото с финального шоу
Пермячка опубликовала фото с финального шоу

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Анастасия Омелина из Перми вошла в десятку самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Об этом пермячка рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Я вошла в топ-10 на конкурсе „Мисс Россия“», — написала Омелина. Также девушка опубликовала фото с финального шоу, которое прошло 8 октября в Москве. Главную корону конкурса «Мисс Россия — 2023» получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Первой вице-мисс стала Елизавета Дудина, представлявшая Тольятти. Корону второй вице-мисс вручили якутянке Любови Хохловой. Ранее Анастасия Омелина рассказала о подготовке к конкурсу. Девушка отметила, что ни разу в жизни не посещала косметолога и не красила волосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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