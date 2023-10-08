Анастасия Омелина из Перми вошла в десятку самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Об этом пермячка рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Я вошла в топ-10 на конкурсе „Мисс Россия“», — написала Омелина. Также девушка опубликовала фото с финального шоу, которое прошло 8 октября в Москве.
Главную корону конкурса «Мисс Россия — 2023» получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Первой вице-мисс стала Елизавета Дудина, представлявшая Тольятти. Корону второй вице-мисс вручили якутянке Любови Хохловой.
Ранее Анастасия Омелина рассказала о подготовке к конкурсу. Девушка отметила, что ни разу в жизни не посещала косметолога и не красила волосы.
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