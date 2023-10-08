08 октября 2023

Челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога военкомата Фото:

В Челябинске в отношении пенсионерки, которая вечером 7 октября попыталась поджечь здание областного военкомата, возбудили уголовное дело. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, после задержания ее отпустили под обязательство о явке.

«В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ („Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества“). Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — рассказал источник.

По данным URA.RU, задержанной 72 года. Ранее она не имела проблем с законом. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Пенсионерку задержали сотрудники ДПС, которые участвовали в тушении пожара. После задержания женщина призналась, что на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники и под видом сотрудников ФСБ просили поджечь здание. После отслеживания номера стало ясно, что команды пенсионерке поступали с Украины.

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В Челябинске в отношении пенсионерки, которая вечером 7 октября попыталась поджечь здание областного военкомата, возбудили уголовное дело. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, после задержания ее отпустили под обязательство о явке. «В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ („Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества“). Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанной 72 года. Ранее она не имела проблем с законом. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Пенсионерку задержали сотрудники ДПС, которые участвовали в тушении пожара. После задержания женщина призналась, что на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники и под видом сотрудников ФСБ просили поджечь здание. После отслеживания номера стало ясно, что команды пенсионерке поступали с Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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