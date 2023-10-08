Челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата

В Челябинске в отношении пенсионерки, которая вечером 7 октября попыталась поджечь здание областного военкомата, возбудили уголовное дело. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, после задержания ее отпустили под обязательство о явке.
«В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ („Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества“). Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — рассказал источник.
По данным URA.RU, задержанной 72 года. Ранее она не имела проблем с законом. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.
Пенсионерку задержали сотрудники ДПС, которые участвовали в тушении пожара. После задержания женщина призналась, что на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники и под видом сотрудников ФСБ просили поджечь здание. После отслеживания номера стало ясно, что команды пенсионерке поступали с Украины.
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