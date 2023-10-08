Челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата

09 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога военкомата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в отношении пенсионерки, которая вечером 7 октября попыталась поджечь здание областного военкомата, возбудили уголовное дело. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, после задержания ее отпустили под обязательство о явке. «В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ („Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества“). Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанной 72 года. Ранее она не имела проблем с законом. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Пенсионерку задержали сотрудники ДПС, которые участвовали в тушении пожара. После задержания женщина призналась, что на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники и под видом сотрудников ФСБ просили поджечь здание. После отслеживания номера стало ясно, что команды пенсионерке поступали с Украины.

В Челябинске в отношении пенсионерки, которая вечером 7 октября попыталась поджечь здание областного военкомата, возбудили уголовное дело. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, после задержания ее отпустили под обязательство о явке. «В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ („Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества“). Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанной 72 года. Ранее она не имела проблем с законом. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Пенсионерку задержали сотрудники ДПС, которые участвовали в тушении пожара. После задержания женщина призналась, что на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники и под видом сотрудников ФСБ просили поджечь здание. После отслеживания номера стало ясно, что команды пенсионерке поступали с Украины.