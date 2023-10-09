Бывший опер-герой из Нижнего Тагила подал апелляцию на обвинительный приговор

09 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Руслан Белоконный подал апелляцию на приговор Тагилстроевского суда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший опер из Нижнего Тагила Руслан Белоконный, которого признали виновным в превышении должностных полномочий, подал апелляцию на приговор в Свердловский областной суд. Об этом URA.RU рассказал сам Белоконный. Новость по теме Свердловскому экс-оперу, конфликтовавшему с руководством, вынесли приговор Белоконного и еще трех полицейских обвинили в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий за эпизод, который произошел еще в 2020 году. По версии следствия, силовики подменили результаты медицинского освидетельствования задержанного пьяным тагильского тренера. Подозрения пали на одного из полицейских, который сам утверждал, что анализы сдавал по требованию начальства. Следствие по делу против Руслана Белоконного шло почти три года. 20 сентября 2023 года Тагилстроевский районный суд вынес приговор. Обвинение в фальсификации сняли, но превышение полномочий оставили. Белоконному назначили два года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Двух других полицейских полностью оправдали, четвертый также получил исправительные работы. «Мы подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить приговор Тагилстроевского суда. Считаю, что суд первой инстанции при вынесении приговора допустил массу ошибок. К примеру, не было установлено время совершения деяния, которое мне вменяют, само обвинение завышает объем, поскольку я не вступал в сговор для фальсификации доказательств. Кроме того обвинение содержит признак преступления по ч. 1 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — прим. URA.RU) в составе группы без предварительного сговора. При этом роли обвинитель не распределял, хотя деяние по такому обвинению могло произойти только при четком распределении обязанностей», — заявил Белоконный. Ранее адвокат бывшего опера Алексей Усатов заявлял корреспонденту, что при несогласии с решением облсуда, они будут обращаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Руслан Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. Однако награду за это получил глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. После этого между силовиками произошел конфликт. Тогда Белоконного уволили и возбудили против него уголовное дело. В этом году про Белоконного сняли фильм. В нем он раскрыл некоторые ранее не известные широкой публике детали резонансных преступлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший опер из Нижнего Тагила Руслан Белоконный, которого признали виновным в превышении должностных полномочий, подал апелляцию на приговор в Свердловский областной суд. Об этом URA.RU рассказал сам Белоконный. Белоконного и еще трех полицейских обвинили в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий за эпизод, который произошел еще в 2020 году. По версии следствия, силовики подменили результаты медицинского освидетельствования задержанного пьяным тагильского тренера. Подозрения пали на одного из полицейских, который сам утверждал, что анализы сдавал по требованию начальства. Следствие по делу против Руслана Белоконного шло почти три года. 20 сентября 2023 года Тагилстроевский районный суд вынес приговор. Обвинение в фальсификации сняли, но превышение полномочий оставили. Белоконному назначили два года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Двух других полицейских полностью оправдали, четвертый также получил исправительные работы. «Мы подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить приговор Тагилстроевского суда. Считаю, что суд первой инстанции при вынесении приговора допустил массу ошибок. К примеру, не было установлено время совершения деяния, которое мне вменяют, само обвинение завышает объем, поскольку я не вступал в сговор для фальсификации доказательств. Кроме того обвинение содержит признак преступления по ч. 1 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — прим. URA.RU) в составе группы без предварительного сговора. При этом роли обвинитель не распределял, хотя деяние по такому обвинению могло произойти только при четком распределении обязанностей», — заявил Белоконный. Ранее адвокат бывшего опера Алексей Усатов заявлял корреспонденту, что при несогласии с решением облсуда, они будут обращаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Руслан Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. Однако награду за это получил глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. После этого между силовиками произошел конфликт. Тогда Белоконного уволили и возбудили против него уголовное дело. В этом году про Белоконного сняли фильм. В нем он раскрыл некоторые ранее не известные широкой публике детали резонансных преступлений.