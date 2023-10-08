08 октября 2023

Экс-мэр Карабаша заступил на новую должность в Миассе

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, буданов олег
Экс-мэр Карабаша Олег Буданов стал первым замом главы в Миассе Фото:

Бывший мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов 9 октября был представлен коллективу администрации Миасса в качестве первого заместителя главы города Егора Ковальчука. Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и взаимодействие с теротделами.

«Кресло первого замглавы занял Олег Буданов, который до недавнего времени был советником главы. Он заявил, что будет курировать крупные объекты благоустройства, комплексное развитие территории и взаимодействие с территориальными отделами округа», — сообщает «Миасский рабочий».

Буданов ушел в отставку с поста мэра Карабаша 19 октября 2022 года. Он вернулся в Миасс, где жил ранее и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». В последнее время занимал должность советника мэра Миасса на общественных началах. Затем Ковальчук предложил ему занять должность первого вице-мэра.

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Бывший мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов 9 октября был представлен коллективу администрации Миасса в качестве первого заместителя главы города Егора Ковальчука. Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и взаимодействие с теротделами. «Кресло первого замглавы занял Олег Буданов, который до недавнего времени был советником главы. Он заявил, что будет курировать крупные объекты благоустройства, комплексное развитие территории и взаимодействие с территориальными отделами округа», — сообщает «Миасский рабочий». Буданов ушел в отставку с поста мэра Карабаша 19 октября 2022 года. Он вернулся в Миасс, где жил ранее и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». В последнее время занимал должность советника мэра Миасса на общественных началах. Затем Ковальчук предложил ему занять должность первого вице-мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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