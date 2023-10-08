Экс-мэр Карабаша заступил на новую должность в Миассе

Бывший мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов 9 октября был представлен коллективу администрации Миасса в качестве первого заместителя главы города Егора Ковальчука. Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и взаимодействие с теротделами.
«Кресло первого замглавы занял Олег Буданов, который до недавнего времени был советником главы. Он заявил, что будет курировать крупные объекты благоустройства, комплексное развитие территории и взаимодействие с территориальными отделами округа», — сообщает «Миасский рабочий».
Буданов ушел в отставку с поста мэра Карабаша 19 октября 2022 года. Он вернулся в Миасс, где жил ранее и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». В последнее время занимал должность советника мэра Миасса на общественных началах. Затем Ковальчук предложил ему занять должность первого вице-мэра.
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