В свердловском городе определили фаворитов в кресло мэра, развеяв интригу

В Первоуральске определили фаворитов на пост главы города

Для участия в последнем этапе конкурса на выбор главы Первоуральская рекомендовали Игоря Кабца и Дениса Степаненко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) прошел второй этап выборов главы города. Специальная конкурсная комиссия рекомендовала местной гордуме выбирать из двух кандидатов, при этом фамилии Андрея Палатова, вокруг которого была завернута интрига, в списке не оказалось.

«Второй этап конкурса окончен. Комиссия рекомендует действующего главу Игоря Кабца и предпринимателя Дениса Степаненко для участия в последнем этапе конкурса», — передает с заседания корреспондент URA.RU.

Всего кандидатов было восемь. В частности, действующий мэр Игорь Кабец, оскандалившаяся экс-депутат Асбестовской гордумы Наталья Крылова, активист Анатолий Гаврилов, представитель градообразующего Первоуральского новотрубного завода Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, предприниматель Денис Степанченко, советник гендиректора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков, подполковник полиции Александр Недоростов.

Вохмяков по собственному желанию снял свою кандидатуру с выборов. Затем остальные представили свои программы развития города. Отличилась Наталья Крылова, которая принесла из дома ведро с фекалиями — оно простояло в зале до самого конца конкурса. Больше скандалов и конфликтов не было — заседание прошло мирно.

Основная интрига заключалась в том, пройдет ли представитель ПНТЗ Андрей Палатов в третий тур выборов. Однако этого не произошло. Источник URA.RU в региональном правительстве сообщил, что губернатор Евгений Куйвашев доволен работой Игоря Кабца, несмотря на скандалы, в частности, с грязной водой. Поэтому действующий глава останется еще на один срок, до 2028 года.