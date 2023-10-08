Жительница Курганской области подожгла дом, чтобы скрыть убийство

09 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Жительница Шумихи подожгла дом, чтобы скрыть совершенное убийство (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница города Шумиха Курганской области подожгла дом пожилой женщина, чтобы скрыть следы убийства. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В городе Шумиха после тушения пожара в частном доме в ходе осмотра места происшествия с признаками насильственной смерти было обнаружено тело пожилой хозяйки дома 1937 года рождения. По данным следствия, в ходе конфликта женщина жестоко избила пожилую женщину, а также нанесла ей множественные удары ножом. С целью сокрытия совершенного убийства нападавшая совершила поджег дома потерпевшей», — указано на сайте курганского управления Следкома. Сообщается, что между женщинами произошел конфликт из-за того, что обвиняемая планировала приобрести жилье о потерпевшей. После того как было совершенно убийство, женщина подожгла дом и покинула место происшествия. По информации с сайта Следкома, специалисты допросили преступницу. В настоящий момент, женщина заключена под стражу. Ранее URA.RU писало, что суд наказал курганца за убийство любовника жены. По информации из официальных документов, мужчина нанес другому несколько ударов в туловище. От полученных ран любовник жены преступника скончался на месте.

Жительница города Шумиха Курганской области подожгла дом пожилой женщина, чтобы скрыть следы убийства. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В городе Шумиха после тушения пожара в частном доме в ходе осмотра места происшествия с признаками насильственной смерти было обнаружено тело пожилой хозяйки дома 1937 года рождения. По данным следствия, в ходе конфликта женщина жестоко избила пожилую женщину, а также нанесла ей множественные удары ножом. С целью сокрытия совершенного убийства нападавшая совершила поджег дома потерпевшей», — указано на сайте курганского управления Следкома. Сообщается, что между женщинами произошел конфликт из-за того, что обвиняемая планировала приобрести жилье о потерпевшей. После того как было совершенно убийство, женщина подожгла дом и покинула место происшествия. По информации с сайта Следкома, специалисты допросили преступницу. В настоящий момент, женщина заключена под стражу. Ранее URA.RU писало, что суд наказал курганца за убийство любовника жены. По информации из официальных документов, мужчина нанес другому несколько ударов в туловище. От полученных ран любовник жены преступника скончался на месте.