Вертолетчики быстро и четко отработали по позициям ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Челябинские вертолетчики, находящиеся на СВО, отработали по позициям противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба регионального общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Железные птички южноуральцев в работе. Недавно нам прислали видео наши бойцы с передовой, где отчетливо видно работу вертолетчиков в небе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.
Там отметили быструю, точную и техничную отработку всех действий экипажей. И признались, что от их работы захватывает дух.
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