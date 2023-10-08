08 октября 2023

Челябинские вертолетчики отработали по позициям противника на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, ми24, боевой вертолет
Вертолетчики быстро и четко отработали по позициям ВСУ Фото:
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Челябинские вертолетчики, находящиеся на СВО, отработали по позициям противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба регионального общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Железные птички южноуральцев в работе. Недавно нам прислали видео наши бойцы с передовой, где отчетливо видно работу вертолетчиков в небе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили быструю, точную и техничную отработку всех действий экипажей. И признались, что от их работы захватывает дух.

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Челябинские вертолетчики, находящиеся на СВО, отработали по позициям противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба регионального общероссийского народного фронта (ОНФ). «Железные птички южноуральцев в работе. Недавно нам прислали видео наши бойцы с передовой, где отчетливо видно работу вертолетчиков в небе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили быструю, точную и техничную отработку всех действий экипажей. И признались, что от их работы захватывает дух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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