Челябинские вертолетчики отработали по позициям противника на СВО. Видео

09 октября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Вертолетчики быстро и четко отработали по позициям ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские вертолетчики, находящиеся на СВО, отработали по позициям противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба регионального общероссийского народного фронта (ОНФ). «Железные птички южноуральцев в работе. Недавно нам прислали видео наши бойцы с передовой, где отчетливо видно работу вертолетчиков в небе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили быструю, точную и техничную отработку всех действий экипажей. И признались, что от их работы захватывает дух.

Челябинские вертолетчики, находящиеся на СВО, отработали по позициям противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба регионального общероссийского народного фронта (ОНФ). «Железные птички южноуральцев в работе. Недавно нам прислали видео наши бойцы с передовой, где отчетливо видно работу вертолетчиков в небе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили быструю, точную и техничную отработку всех действий экипажей. И признались, что от их работы захватывает дух.