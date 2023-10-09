Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Челябинской области. Скрин

09 октября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 2,8 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около поселка Тимирязевский Чебаркульского района (Челябинская область) сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной 2,8 баллов. Информация об этом появилась на интерактивной карте сейсмических событий Казахстанского национального центра данных (КНЦД) «Подземный толчок зафиксировали 5 октября в 08:06 по Гринвичу», — указано на сайте КНЦД. Произошло все около поселка Тимирязевский в 56 километрах от областного центра. Магнитуда землетрясения составила 2,8 единицы. По 12-балльной системе толчки такой магнитуды считаются самыми слабыми, но ощущаемыми. В Катав-Ивановске 5 сентября 2018 года произошел толчок магнитудой 4,7 единиц. После чего в Катав-Ивановске и Магнитогорске сейсмическая активность стала фиксироваться регулярно. Причинами землетрясений ученые назвали подземные трещины и грязевые оползни. Скрин: сайт Казахстанского национального центра данных

Около поселка Тимирязевский Чебаркульского района (Челябинская область) сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной 2,8 баллов. Информация об этом появилась на интерактивной карте сейсмических событий Казахстанского национального центра данных (КНЦД) «Подземный толчок зафиксировали 5 октября в 08:06 по Гринвичу», — указано на сайте КНЦД. Произошло все около поселка Тимирязевский в 56 километрах от областного центра. Магнитуда землетрясения составила 2,8 единицы. По 12-балльной системе толчки такой магнитуды считаются самыми слабыми, но ощущаемыми. В Катав-Ивановске 5 сентября 2018 года произошел толчок магнитудой 4,7 единиц. После чего в Катав-Ивановске и Магнитогорске сейсмическая активность стала фиксироваться регулярно. Причинами землетрясений ученые назвали подземные трещины и грязевые оползни.