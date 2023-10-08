В курганском округе жители готовят народный сход из-за больницы

Жители Альменевского района волнуются из-за закрытия лаборатории в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Альменевского округа Курганской области возмущены тем, что в местной больнице (филиал Межрайонной больницы №7) закрывают клиническую лабораторию. Сельчане против оптимизации и готовят народный сход, рассказала URA.RU жительница Альменево. В депздраве ответили, что для пациентов будет работать экстренная лаборатория и кабинет забора крови.

«В Альменевской больнице закрывают клиническую лабораторию. По некоторым сведениям, уже перестали завозить реактивы. То есть у жителей Альменевского округа еще на одну проблему будет больше — сдать анализы и получить результаты вовремя. Жители волнуются, планируем собрать народные сходы. Хотим отстоять нашу больницу», — рассказала активистка.

Женщина отмечает, что дорога из Альменево в Шумиху, где находится межрайонная больница, находится в плачевном состоянии. В Альменевском районе проживает много пенсионеров, в том числе в отдаленных от райцентра поселках. Сход планируют провести на этой неделе.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что закрывать лабораторию в Альменевской больнице не планируется. Для пациентов она будет работать в прежнем режиме — останется кабинет забора крови и экстренная лаборатория.

«Вместе с тем материалы, которые требуют более глубокого исследования, будут направлять в Шумихинскую больницу, где, чтобы повысить качество проводимых исследований, создана и оснащена современным оборудованием ПЦР-лаборатория. Планируется, что на ее базе в перспективе будут проводить исследования методом жидкостной онкоцитологии, которые пока для пациентов Шумихи и Альменево делают только в областном центре. Врачам из Альменево было предложено объединить усилия с шумихинскими коллегами. Доставлять медработников в Шумиху будет транспорт больницы», — отметили в депздраве. При передаче результатов исследований по защищенным каналам в медучреждение, время ожидания результата анализов для пациентов Альменевского округа также будет соответствовать установленным Минздравом нормативам.

Ранее URA.RU писало, что курганские пенсионеры просили власти не закрывать больницу в Альменево и не увольнять врачей. Местная жительница записала видеообращение к чиновникам от лица 7 тысяч жителей села.