Мэрия курганского округа массово ищет руководителей по объявлению. Скрин

09 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В администрации Шадринского округа открыты семь вакантных мест на должности руководителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации Шадринского округа (Курганская область) ищут сотрудников на руководящие должности с помощью объявлений в интернете и соцсетях. О вакантных местах сообщается на официальном сайте муниципального округа и в группе в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на работу в Администрацию Шадринского муниципального округа. Требуются руководители в отделы: „Централизованная бухгалтерия“; имущественных отношений; земельных отношений; строительства и дорожного хозяйства», — указано на сайте. Также в мэрию округа требуются главные специалисты: ЖКХиС; информационно-технического отдела, системный администратор и рабочий по обслуживанию зданий. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Шадринского округа Дмитрием Жуковым, но на звонок ответила приемная и попросила направить запрос по адресу электронной почты. Редакцией был отправлен соответствующий запрос в мэрию округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что представители мэрии Далматовского округа Курганской области искали семь новых сотрудников. В администрацию искали: экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки. Мэрия Шадринского округа массово ищет новых сотрудников Группа «Администрация Шадринского муниципального округа» «ВКонтакте». https://vk.com/amrshadr

Представители администрации Шадринского округа (Курганская область) ищут сотрудников на руководящие должности с помощью объявлений в интернете и соцсетях. О вакантных местах сообщается на официальном сайте муниципального округа и в группе в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на работу в Администрацию Шадринского муниципального округа. Требуются руководители в отделы: „Централизованная бухгалтерия“; имущественных отношений; земельных отношений; строительства и дорожного хозяйства», — указано на сайте. Также в мэрию округа требуются главные специалисты: ЖКХиС; информационно-технического отдела, системный администратор и рабочий по обслуживанию зданий. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Шадринского округа Дмитрием Жуковым, но на звонок ответила приемная и попросила направить запрос по адресу электронной почты. Редакцией был отправлен соответствующий запрос в мэрию округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что представители мэрии Далматовского округа Курганской области искали семь новых сотрудников. В администрацию искали: экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки.