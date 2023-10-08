08 октября 2023

Мэрия курганского округа массово ищет руководителей по объявлению. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
В администрации Шадринского округа открыты семь вакантных мест на должности руководителей Фото:

Представители администрации Шадринского округа (Курганская область) ищут сотрудников на руководящие должности с помощью объявлений в интернете и соцсетях. О вакантных местах сообщается на официальном сайте муниципального округа и в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на работу в Администрацию Шадринского муниципального округа. Требуются руководители в отделы: „Централизованная бухгалтерия“; имущественных отношений; земельных отношений; строительства и дорожного хозяйства», — указано на сайте. Также в мэрию округа требуются главные специалисты: ЖКХиС; информационно-технического отдела, системный администратор и рабочий по обслуживанию зданий.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Шадринского округа Дмитрием Жуковым, но на звонок ответила приемная и попросила направить запрос по адресу электронной почты. Редакцией был отправлен соответствующий запрос в мэрию округа. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что представители мэрии Далматовского округа Курганской области искали семь новых сотрудников. В администрацию искали: экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки.

Мэрия Шадринского округа массово ищет новых сотрудников
Мэрия Шадринского округа массово ищет новых сотрудников

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители администрации Шадринского округа (Курганская область) ищут сотрудников на руководящие должности с помощью объявлений в интернете и соцсетях. О вакантных местах сообщается на официальном сайте муниципального округа и в группе в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на работу в Администрацию Шадринского муниципального округа. Требуются руководители в отделы: „Централизованная бухгалтерия“; имущественных отношений; земельных отношений; строительства и дорожного хозяйства», — указано на сайте. Также в мэрию округа требуются главные специалисты: ЖКХиС; информационно-технического отдела, системный администратор и рабочий по обслуживанию зданий. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Шадринского округа Дмитрием Жуковым, но на звонок ответила приемная и попросила направить запрос по адресу электронной почты. Редакцией был отправлен соответствующий запрос в мэрию округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что представители мэрии Далматовского округа Курганской области искали семь новых сотрудников. В администрацию искали: экономиста в финансовое управление, юриста, заместителя руководителя общего отдела, главных специалистов по молодежной политике и отдела опеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...