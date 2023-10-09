Премьер Израиля пообещал жесткий ответ ХАМАСу, который «изменит» Ближний Восток

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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин
Израиль жестко ответит ХАМАСу, заявил Биньямин Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль нанесет ХАМАСу жесткий ответ, который заставит организацию пройти через «трудные и ужасные» времена и «изменит весь Ближний Восток». Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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«То, через что пройдет ХАМАС, будет трудным и ужасным. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Я обнимаю вас и жителей — мы все с вами, и мы победим их силой, огромной силой», — передает слова Нетаньяху издание Ch10. Он подчеркнул, что Израиль находится в самом разгаре битвы и лишь начинает ее, и поэтому важно принять решительную позицию в эти непростые дни.

Армия Израиля на третий день войны с Палестиной провела широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о полной блокировке сектора Газа, включая отключение электричества, прекращение поставок продовольствия и газа, передает A42.

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Израиль нанесет ХАМАСу жесткий ответ, который заставит организацию пройти через «трудные и ужасные» времена и «изменит весь Ближний Восток». Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «То, через что пройдет ХАМАС, будет трудным и ужасным. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Я обнимаю вас и жителей — мы все с вами, и мы победим их силой, огромной силой», — передает слова Нетаньяху издание Ch10. Он подчеркнул, что Израиль находится в самом разгаре битвы и лишь начинает ее, и поэтому важно принять решительную позицию в эти непростые дни. Армия Израиля на третий день войны с Палестиной провела широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о полной блокировке сектора Газа, включая отключение электричества, прекращение поставок продовольствия и газа, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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