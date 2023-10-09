Премьер Израиля пообещал жесткий ответ ХАМАСу, который «изменит» Ближний Восток

09 октября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Израиль жестко ответит ХАМАСу, заявил Биньямин Нетаньяху Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль нанесет ХАМАСу жесткий ответ, который заставит организацию пройти через «трудные и ужасные» времена и «изменит весь Ближний Восток». Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта «То, через что пройдет ХАМАС, будет трудным и ужасным. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Я обнимаю вас и жителей — мы все с вами, и мы победим их силой, огромной силой», — передает слова Нетаньяху издание Ch10. Он подчеркнул, что Израиль находится в самом разгаре битвы и лишь начинает ее, и поэтому важно принять решительную позицию в эти непростые дни. Армия Израиля на третий день войны с Палестиной провела широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о полной блокировке сектора Газа, включая отключение электричества, прекращение поставок продовольствия и газа, передает A42.

Израиль нанесет ХАМАСу жесткий ответ, который заставит организацию пройти через «трудные и ужасные» времена и «изменит весь Ближний Восток». Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «То, через что пройдет ХАМАС, будет трудным и ужасным. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Я обнимаю вас и жителей — мы все с вами, и мы победим их силой, огромной силой», — передает слова Нетаньяху издание Ch10. Он подчеркнул, что Израиль находится в самом разгаре битвы и лишь начинает ее, и поэтому важно принять решительную позицию в эти непростые дни. Армия Израиля на третий день войны с Палестиной провела широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о полной блокировке сектора Газа, включая отключение электричества, прекращение поставок продовольствия и газа, передает A42.