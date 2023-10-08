08 октября 2023

Перевозчики просят в Шадринске поднять цену проезда, как в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Шадринские перевозчики просят властей поднять стоимость проезда до 32 рублей Фото:

Перевозчики из Шадринска Курганской области на встрече с директором департамента экономического развития Владимиром Ковалевым и главой города Антоном Моканом заявили, что хотят увеличить тариф на перевозки до уровня областного центра. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале администрации Шадринска.

«Шадринцы в ответ просили об увеличении тарифа до курганского уровня. В областном центре на этой неделе проезд будет равен 32 рублям. Департамент регулирования цен и тарифов такого резкого повышения, конечно, не пообещал», — указано в посте канала «Шадринск. Официально».

Сообщается, что решение о размере нового тарифа для города может быть принято курганскими властями в октябре. По информации из поста, на встрече также поднимался вопрос об необходимом обновлении автопарка и дефиците водителей. По словам Ковалева, региональные власти готовы помочь предпринимателям заменить транспорт.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. В октябре пассажиры будут платить за проезд 32 рубля вместо двух. Позднее власти сообщили, что новые тарифы будут работать с 10 октября.

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Перевозчики из Шадринска Курганской области на встрече с директором департамента экономического развития Владимиром Ковалевым и главой города Антоном Моканом заявили, что хотят увеличить тариф на перевозки до уровня областного центра. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Шадринцы в ответ просили об увеличении тарифа до курганского уровня. В областном центре на этой неделе проезд будет равен 32 рублям. Департамент регулирования цен и тарифов такого резкого повышения, конечно, не пообещал», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Сообщается, что решение о размере нового тарифа для города может быть принято курганскими властями в октябре. По информации из поста, на встрече также поднимался вопрос об необходимом обновлении автопарка и дефиците водителей. По словам Ковалева, региональные власти готовы помочь предпринимателям заменить транспорт. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. В октябре пассажиры будут платить за проезд 32 рубля вместо двух. Позднее власти сообщили, что новые тарифы будут работать с 10 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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