Перевозчики просят в Шадринске поднять цену проезда, как в Кургане

09 октября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Шадринские перевозчики просят властей поднять стоимость проезда до 32 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перевозчики из Шадринска Курганской области на встрече с директором департамента экономического развития Владимиром Ковалевым и главой города Антоном Моканом заявили, что хотят увеличить тариф на перевозки до уровня областного центра. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Шадринцы в ответ просили об увеличении тарифа до курганского уровня. В областном центре на этой неделе проезд будет равен 32 рублям. Департамент регулирования цен и тарифов такого резкого повышения, конечно, не пообещал», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Сообщается, что решение о размере нового тарифа для города может быть принято курганскими властями в октябре. По информации из поста, на встрече также поднимался вопрос об необходимом обновлении автопарка и дефиците водителей. По словам Ковалева, региональные власти готовы помочь предпринимателям заменить транспорт. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. В октябре пассажиры будут платить за проезд 32 рубля вместо двух. Позднее власти сообщили, что новые тарифы будут работать с 10 октября.

Перевозчики из Шадринска Курганской области на встрече с директором департамента экономического развития Владимиром Ковалевым и главой города Антоном Моканом заявили, что хотят увеличить тариф на перевозки до уровня областного центра. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Шадринцы в ответ просили об увеличении тарифа до курганского уровня. В областном центре на этой неделе проезд будет равен 32 рублям. Департамент регулирования цен и тарифов такого резкого повышения, конечно, не пообещал», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Сообщается, что решение о размере нового тарифа для города может быть принято курганскими властями в октябре. По информации из поста, на встрече также поднимался вопрос об необходимом обновлении автопарка и дефиците водителей. По словам Ковалева, региональные власти готовы помочь предпринимателям заменить транспорт. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. В октябре пассажиры будут платить за проезд 32 рубля вместо двух. Позднее власти сообщили, что новые тарифы будут работать с 10 октября.