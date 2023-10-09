Востоковед Супонина: эскалация конфликта Израиля и Палестины будет повторяться

10 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Провал израильской обороны стал неожиданностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Быстро урегулировать проблемы Палестины у Израиля не получится, поэтому эскалация между странами будет повторяться с большей силой. Об этом в разговоре с URA.RU заявила политолог-востоковед, эксперт российского совета по международным делам Елена Супонина. «По этим трем дням уже ясно, что конфликт будет развиваться по вектору дальнейшей эскалации. Урегулировать проблему Палестины в ближайшее время не получится. Это означает, что витки такой эскалации будут повторяться вновь и с каждым разом с большей силой. Произошедшее обострение было ожидаемо специалистами. Я лично прогнозировала, что новый виток напряженности неизбежен. Но неожиданностью стала степень провала израильского военного и политического руководства, спецслужб», — сказала Елена Супонина. Политолога подчеркнула, что обострение конфликта разрушило миф об израильских спецслужбах. «Это приняло неожиданный оборот. Обычно миф о военной мощи и хитрости Израиля раскручен давно и отчасти отражал реалии, несмотря на множество предыдущих провалов. Но сейчас число жертв, скоординированность атаки, явно длительное планирование этой операции указывают на беспрецедентный провал в истории работы израильских спецслужб и военных. Такое происходит впервые в истории. Даже начало войны 1973 года, когда израильское руководство было не готово к атаке, не идет ни в какое сравнение», — добавила собеседница агентства. Военные действия в Израиле начались утром 7 октября. Вооруженные силы из сектора Газа выпустили около пяти тысяч ракет в сторону Израиля, начав вторжение в страну. ХАМАС объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Премьер страны Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками ХАМАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Быстро урегулировать проблемы Палестины у Израиля не получится, поэтому эскалация между странами будет повторяться с большей силой. Об этом в разговоре с URA.RU заявила политолог-востоковед, эксперт российского совета по международным делам Елена Супонина. «По этим трем дням уже ясно, что конфликт будет развиваться по вектору дальнейшей эскалации. Урегулировать проблему Палестины в ближайшее время не получится. Это означает, что витки такой эскалации будут повторяться вновь и с каждым разом с большей силой. Произошедшее обострение было ожидаемо специалистами. Я лично прогнозировала, что новый виток напряженности неизбежен. Но неожиданностью стала степень провала израильского военного и политического руководства, спецслужб», — сказала Елена Супонина. Политолога подчеркнула, что обострение конфликта разрушило миф об израильских спецслужбах. «Это приняло неожиданный оборот. Обычно миф о военной мощи и хитрости Израиля раскручен давно и отчасти отражал реалии, несмотря на множество предыдущих провалов. Но сейчас число жертв, скоординированность атаки, явно длительное планирование этой операции указывают на беспрецедентный провал в истории работы израильских спецслужб и военных. Такое происходит впервые в истории. Даже начало войны 1973 года, когда израильское руководство было не готово к атаке, не идет ни в какое сравнение», — добавила собеседница агентства. Военные действия в Израиле начались утром 7 октября. Вооруженные силы из сектора Газа выпустили около пяти тысяч ракет в сторону Израиля, начав вторжение в страну. ХАМАС объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Премьер страны Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками ХАМАС.