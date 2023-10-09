Десятки пермяков попались на удочку мошенников, поверив в доступные кредиты

09 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Информация о дешевых кредитах оказалась обманом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Желание получить кредит по ставке гораздо ниже обычной обернулось для почти трех десятков пермяков потерей денег. Группа мошенников обещала им за плату договорится с банками о снижении процента по кредиту, но в реальности забирала деньги, не выполнив своих обязательств. Об схеме рассказали в прокуратуре Пермского края, которая утвердила обвинительное заключение по делу банды. «Зарегистрировав ООО „Капитал“, злоумышленники распространяли рекламу о возможности получения гражданами кредитных продуктов в банковских и иных финансовых учреждениях под низкие проценты, обещая в половину меньше официальной ключевой ставки Центробанка России. Соучастники направляли потерпевших оформлять кредиты в основном в микрофинансовые организации, где годовой процент за пользование займом составлял более 400%, обещая в дальнейшем решить вопрос о снижении ставки до 4,5%», — сообщается на сайте прокуратуры. За свои услуги мошенники брали от трех до 100 тысяч рублей, а позже скрывались и не выходили с клиентами на связь. С июля 2020 года до октября 2021 года таким образом обвиняемые похитили у 29 пермяков более миллиона рублей, говорят в прокуратуре. Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский райсуд Перми.

Желание получить кредит по ставке гораздо ниже обычной обернулось для почти трех десятков пермяков потерей денег. Группа мошенников обещала им за плату договорится с банками о снижении процента по кредиту, но в реальности забирала деньги, не выполнив своих обязательств. Об схеме рассказали в прокуратуре Пермского края, которая утвердила обвинительное заключение по делу банды. «Зарегистрировав ООО „Капитал“, злоумышленники распространяли рекламу о возможности получения гражданами кредитных продуктов в банковских и иных финансовых учреждениях под низкие проценты, обещая в половину меньше официальной ключевой ставки Центробанка России. Соучастники направляли потерпевших оформлять кредиты в основном в микрофинансовые организации, где годовой процент за пользование займом составлял более 400%, обещая в дальнейшем решить вопрос о снижении ставки до 4,5%», — сообщается на сайте прокуратуры. За свои услуги мошенники брали от трех до 100 тысяч рублей, а позже скрывались и не выходили с клиентами на связь. С июля 2020 года до октября 2021 года таким образом обвиняемые похитили у 29 пермяков более миллиона рублей, говорят в прокуратуре. Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский райсуд Перми.