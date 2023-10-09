Десятки пермяков попались на удочку мошенников, поверив в доступные кредиты

Желание получить кредит по ставке гораздо ниже обычной обернулось для почти трех десятков пермяков потерей денег. Группа мошенников обещала им за плату договорится с банками о снижении процента по кредиту, но в реальности забирала деньги, не выполнив своих обязательств. Об схеме рассказали в прокуратуре Пермского края, которая утвердила обвинительное заключение по делу банды.
«Зарегистрировав ООО „Капитал“, злоумышленники распространяли рекламу о возможности получения гражданами кредитных продуктов в банковских и иных финансовых учреждениях под низкие проценты, обещая в половину меньше официальной ключевой ставки Центробанка России. Соучастники направляли потерпевших оформлять кредиты в основном в микрофинансовые организации, где годовой процент за пользование займом составлял более 400%, обещая в дальнейшем решить вопрос о снижении ставки до 4,5%», — сообщается на сайте прокуратуры.
За свои услуги мошенники брали от трех до 100 тысяч рублей, а позже скрывались и не выходили с клиентами на связь. С июля 2020 года до октября 2021 года таким образом обвиняемые похитили у 29 пермяков более миллиона рублей, говорят в прокуратуре. Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский райсуд Перми.
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