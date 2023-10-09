Десятки пермяков попались на удочку мошенников, поверив в доступные кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявления кредит и работа. Москва, кредит, микрозаймы, кредитование, обьявление, микрозайм
Информация о дешевых кредитах оказалась обманом Фото:

Желание получить кредит по ставке гораздо ниже обычной обернулось для почти трех десятков пермяков потерей денег. Группа мошенников обещала им за плату договорится с банками о снижении процента по кредиту, но в реальности забирала деньги, не выполнив своих обязательств. Об схеме рассказали в прокуратуре Пермского края, которая утвердила обвинительное заключение по делу банды.

«Зарегистрировав ООО „Капитал“, злоумышленники распространяли рекламу о возможности получения гражданами кредитных продуктов в банковских и иных финансовых учреждениях под низкие проценты, обещая в половину меньше официальной ключевой ставки Центробанка России. Соучастники направляли потерпевших оформлять кредиты в основном в микрофинансовые организации, где годовой процент за пользование займом составлял более 400%, обещая в дальнейшем решить вопрос о снижении ставки до 4,5%», — сообщается на сайте прокуратуры.

За свои услуги мошенники брали от трех до 100 тысяч рублей, а позже скрывались и не выходили с клиентами на связь. С июля 2020 года до октября 2021 года таким образом обвиняемые похитили у 29 пермяков более миллиона рублей, говорят в прокуратуре. Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский райсуд Перми.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желание получить кредит по ставке гораздо ниже обычной обернулось для почти трех десятков пермяков потерей денег. Группа мошенников обещала им за плату договорится с банками о снижении процента по кредиту, но в реальности забирала деньги, не выполнив своих обязательств. Об схеме рассказали в прокуратуре Пермского края, которая утвердила обвинительное заключение по делу банды. «Зарегистрировав ООО „Капитал“, злоумышленники распространяли рекламу о возможности получения гражданами кредитных продуктов в банковских и иных финансовых учреждениях под низкие проценты, обещая в половину меньше официальной ключевой ставки Центробанка России. Соучастники направляли потерпевших оформлять кредиты в основном в микрофинансовые организации, где годовой процент за пользование займом составлял более 400%, обещая в дальнейшем решить вопрос о снижении ставки до 4,5%», — сообщается на сайте прокуратуры. За свои услуги мошенники брали от трех до 100 тысяч рублей, а позже скрывались и не выходили с клиентами на связь. С июля 2020 года до октября 2021 года таким образом обвиняемые похитили у 29 пермяков более миллиона рублей, говорят в прокуратуре. Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский райсуд Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...