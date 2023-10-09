Минфин США готовит жесткое наказание для России за несоблюдение потолка цен на нефть

WSJ: США обеспечат соблюдение продажи российской нефти за 60 долларов за баррель

09 октября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель для продаж нефти из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США примут меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «США готовятся принять суровые меры в отношении уклонения от своих главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности», — говорится в материале газеты . Там отмечают, что таким образом Запад надеется укрепить новый режим ценового ограничения, эффективность которого стала снижаться. «Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу», — сказала министр финансов США в интервью газете. Она отметила, что штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель, который они и их партнеры установили для продаж российской нефти. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что «потолок цен» на российскую нефть оказался неэффективен. Он указал, что нефть из РФ сейчас торгуется дороже установленного «Большой семеркой» и Евросоюзом уровня в 60 долларов за баррель, по рыночным ценам, передает МK.RU .

США примут меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «США готовятся принять суровые меры в отношении уклонения от своих главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что таким образом Запад надеется укрепить новый режим ценового ограничения, эффективность которого стала снижаться. «Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу», — сказала министр финансов США в интервью газете. Она отметила, что штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель, который они и их партнеры установили для продаж российской нефти. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что «потолок цен» на российскую нефть оказался неэффективен. Он указал, что нефть из РФ сейчас торгуется дороже установленного «Большой семеркой» и Евросоюзом уровня в 60 долларов за баррель, по рыночным ценам, передает МK.RU.