Минфин США готовит жесткое наказание для России за несоблюдение потолка цен на нефть

WSJ: США обеспечат соблюдение продажи российской нефти за 60 долларов за баррель
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Штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель для продаж нефти из РФ Фото:
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США примут меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«США готовятся принять суровые меры в отношении уклонения от своих главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что таким образом Запад надеется укрепить новый режим ценового ограничения, эффективность которого стала снижаться.

«Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу», — сказала министр финансов США в интервью газете. Она отметила, что штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель, который они и их партнеры установили для продаж российской нефти.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что «потолок цен» на российскую нефть оказался неэффективен. Он указал, что нефть из РФ сейчас торгуется дороже установленного «Большой семеркой» и Евросоюзом уровня в 60 долларов за баррель, по рыночным ценам, передает МK.RU.

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США примут меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «США готовятся принять суровые меры в отношении уклонения от своих главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности», — говорится в материале газеты. Там отмечают, что таким образом Запад надеется укрепить новый режим ценового ограничения, эффективность которого стала снижаться. «Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу», — сказала министр финансов США в интервью газете. Она отметила, что штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель, который они и их партнеры установили для продаж российской нефти. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что «потолок цен» на российскую нефть оказался неэффективен. Он указал, что нефть из РФ сейчас торгуется дороже установленного «Большой семеркой» и Евросоюзом уровня в 60 долларов за баррель, по рыночным ценам, передает МK.RU.
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