Новым претендентом на пост главы Мегиона стал вице-мэр по архитектуре Петриченко

В Мегионе появился новый фаворит на пост главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В предвыборной борьбе за пост главы Мегиона (ХМАО) появился новый фаворит — вице-мэр по архитектуре Алексей Петриченко. Как сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте округа, преемник умершего от продолжительной болезни главы города Олега Дейнеки — его первый заместитель Игорь Алчинов, назначенный исполняющим обязанности мэра, — не прошел согласование в окружном правительстве.

«В гонке за пост главы Мегиона появился новый фаворит. Им стал вице-мэр по архитектуре Петриченко. Кандидатура первого замглавы Алчинова не прошла окончательное согласование в правительстве ХМАО — все из-за ряда громких скандалов со строительством „Мега-парка“, вылившихся в уголовное дело о халатности чиновников», — сообщает инсайдер.

Источник агентства отмечает, что Алчинов, с высокой долей вероятности, может сохранить за собой пост первого зама. «Именно ему как куратору внутренней политики города предстоит заниматься выборной кампанией президента РФ в марте 2024 года», — утверждает информатор.

Алчинов отказался комментировать информацию. Корреспондент направил запрос в департамент внутренней политики округа. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о дате выборов главы Мегиона. Нового мэра депутаты выберут из числа участников конкурса 1 ноября 2023 года.

Слева — и. о. главы города Игорь Алчинов, справа — вице-мэр Алексей Петриченко, на стене портрет умершего после продолжительной болезни мэра Олега Дейнеки Фото: администрация Мегиона «Вконтакте», https://vk.com/wall-144340073_43462