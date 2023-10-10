Юрист Пономарева: собственники жилья не знают, завышают ли УК стоимость услуг

10 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Чтобы проверить работу УК, нужно собрать много документов, отметила Юлия Пономарева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собственники жилья, как правило, не могут самостоятельно проверить, завышает ли стоимость коммунальных услуг Управляющая компания (УК), так как это требует сбора большого количества документации. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист, эксперт в праве и ЖКХ Юлия Пономарева. «Проверить, завышает ли УК стоимость услуг или нет, можно только получив данные по всем договорам, по расходам, которые несет управляющая компания, а также по тому, сколько компания собирает денег за содержание жилья. Стоит учитывать, что любая управляющая компания, в отличие от ТСЖ, является коммерческой организацией. С точки зрения закона, они имеют право на определенную прибыль. Поэтому все это собрать, проверить и резюмировать крайне сложно», — объяснила Юлия Пономарева. При этом юрист подчеркнула, что стоимость услуг ЖКХ устанавливается муниципалитетом либо на общем собрании собственников. «Стоимость ЖКУ устанавливается или муниципалитетом, или на общем собрании собственников. Поэтому если собственники не проводили собрания, то управляющая компания ссылается на те тарифы, которые утверждены администрацией города. Они это делают абсолютно законно по правилам Жилищного кодекса. Если же было собрание, где собственники утвердили тариф на содержание жилья, а УК не стала соблюдать это решение, то тут можно оспаривать тарифы», — добавила Пономарева. Депутаты Госдумы направят сегодня на рассмотрение в Правительство РФ проект изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Партия ЛДПР предлагает введение независимого аудита. Он должен касаться не только годовой бухгалтерской отчетности управляющих компаний, но и соблюдения установленных требований по расчету платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также изменения их размера. Проверяющие компании должны отбираться субъектом РФ по результатам конкурса. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, внесение изменений в Жилищный кодекс РФ позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собственники жилья, как правило, не могут самостоятельно проверить, завышает ли стоимость коммунальных услуг Управляющая компания (УК), так как это требует сбора большого количества документации. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист, эксперт в праве и ЖКХ Юлия Пономарева. «Проверить, завышает ли УК стоимость услуг или нет, можно только получив данные по всем договорам, по расходам, которые несет управляющая компания, а также по тому, сколько компания собирает денег за содержание жилья. Стоит учитывать, что любая управляющая компания, в отличие от ТСЖ, является коммерческой организацией. С точки зрения закона, они имеют право на определенную прибыль. Поэтому все это собрать, проверить и резюмировать крайне сложно», — объяснила Юлия Пономарева. При этом юрист подчеркнула, что стоимость услуг ЖКХ устанавливается муниципалитетом либо на общем собрании собственников. «Стоимость ЖКУ устанавливается или муниципалитетом, или на общем собрании собственников. Поэтому если собственники не проводили собрания, то управляющая компания ссылается на те тарифы, которые утверждены администрацией города. Они это делают абсолютно законно по правилам Жилищного кодекса. Если же было собрание, где собственники утвердили тариф на содержание жилья, а УК не стала соблюдать это решение, то тут можно оспаривать тарифы», — добавила Пономарева. Депутаты Госдумы направят сегодня на рассмотрение в Правительство РФ проект изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Партия ЛДПР предлагает введение независимого аудита. Он должен касаться не только годовой бухгалтерской отчетности управляющих компаний, но и соблюдения установленных требований по расчету платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также изменения их размера. Проверяющие компании должны отбираться субъектом РФ по результатам конкурса. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, внесение изменений в Жилищный кодекс РФ позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов.