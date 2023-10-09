Россиянин погиб в Израиле после атаки ХАМАС

Россиянин погиб от атаки ХАМАС (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Один россиянин официально считается погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщает посольство РФ. Сообщение передает ТАСС. Там уточнили, что четверо граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести.
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