Россиянин погиб в Израиле после атаки ХАМАС

09 октября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Россиянин погиб от атаки ХАМАС (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Один россиянин официально считается погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщает посольство РФ. Сообщение передает ТАСС. Там уточнили, что четверо граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести.

Один россиянин официально считается погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщает посольство РФ. Сообщение передает ТАСС. Там уточнили, что четверо граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести.